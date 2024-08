Ảnh minh họa

Ông Tâm bị tạm đình chỉ công tác do Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiển ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiển xác định, ông Tâm đã thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước để chiếm đoạt hơn 10 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiển đã ra quyết định khởi tố ông Tâm về hành vi tham ô tài sản.

TẤN THÁI