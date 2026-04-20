Định vị sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số

Chiều 20-4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm “Văn hóa trong kỷ nguyên số - Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia”.

Tọa đàm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết chuyển hóa hiệu quả các giá trị văn hóa thành sức mạnh mềm, trong đó báo chí giữ vai trò xung kích và TPHCM được kỳ vọng là đô thị văn hóa sáng tạo tiên phong.

Tham dự tọa đàm, về phía Trung ương có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Về phía TPHCM có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

“Hệ điều tiết” cho phát triển bền vững

Phát biểu tại toạ đàm, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác lập rõ vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và là “hệ điều tiết” quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, TPHCM xác định phương châm: “Càng hội nhập sâu, bản sắc càng phải đậm; càng số hóa mạnh, nhân văn càng phải cao”.

Trong phát biểu đề dẫn, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, văn hóa ngày càng giữ vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển, trực tiếp tham gia tạo dựng sức mạnh mềm quốc gia; báo chí là lực lượng nòng cốt trong lan tỏa giá trị và kiến tạo không gian văn hóa số.

Đáng chú ý, tham luận của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy trình bày, đã nhấn mạnh yêu cầu đặt văn hóa ở vị trí trung tâm trong mọi chiến lược phát triển của thành phố. Trong đó xác định, phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; đồng thời gắn với xây dựng “thế trận an ninh văn hóa”, bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

TPHCM định hướng xây dựng môi trường văn hóa “thống nhất trong đa dạng”, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, hình thành hệ sinh thái sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số để lan tỏa giá trị văn hóa một cách sâu rộng.

Báo chí tham gia sâu vào hệ sinh thái công nghiệp văn hoá

Tại tọa đàm, các tham luận tiếp tục làm rõ vai trò của báo chí trong hệ sinh thái văn hóa. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cho rằng, văn hóa là gốc rễ của báo chí; người làm báo không chỉ đưa tin mà còn góp phần định hình chuẩn mực xã hội.

Nhà báo Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ nhấn mạnh, báo chí phải phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa giá trị tích cực, củng cố niềm tin xã hội và nâng cao hình ảnh quốc gia.

Nhấn mạnh yếu tố dữ liệu, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, dữ liệu báo chí là “kho ký ức sống” của xã hội, cần được khai thác hiệu quả, an toàn để phục vụ phát triển văn hóa và hệ sinh thái nội dung số.

Đại tá, nhà báo Phan Tùng Sơn cho rằng, trong bối cảnh bùng nổ thông tin số, báo chí cần chủ động đấu tranh với các biểu hiện lệch chuẩn, phản văn hóa, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng.

Còn nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cho rằng, báo chí cần tham gia sâu vào hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, trở thành chủ thể sáng tạo trong chuỗi giá trị nội dung số.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM cho biết, TPHCM đang tập trung xây dựng hệ sinh thái văn hóa sáng tạo, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với tài nguyên di sản, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để mở rộng không gian lan tỏa. Việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phát triển thiết chế văn hóa hiện đại và khai thác tài nguyên văn hóa số được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đưa TPHCM trở thành trung tâm văn hóa - sáng tạo của khu vực.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh văn hóa là “hệ điều hành” của phát triển. Trong kỷ nguyên số, sức mạnh mềm bắt nguồn từ con người - những công dân số có bản lĩnh, năng lực sáng tạo và khả năng lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, cần phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế; xây dựng hệ giá trị; phát triển công nghiệp văn hóa; xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; đồng thời đẩy mạnh ngoại giao văn hóa.

