Đoàn ballet đương đại hàng đầu thế giới Eifman Ballet lần đầu đến Việt Nam

Tháng 11 và 12 tới đây, Eifman Ballet - Đoàn ballet đương đại hàng đầu thế giới sẽ lần đầu đặt chân đến Việt Nam trong Eifman Ballet World-tour , mang theo những màn biểu diễn đỉnh cao cùng tinh thần của nghệ thuật không biên giới, của cảm xúc vượt thời đại.

Đại diện Đoàn Eifman Ballet và ban tổ chức đồng hành tại Việt Nam thông tin về tour diễn của Eifman Ballet thời gian tới

Với những ai yêu nghệ thuật, Eifman Ballet không chỉ là một cái tên, đó là một luồng gió của thế giới chuyển động và cảm xúc. Dưới bàn tay tài hoa của Boris Eifman, khoảnh khắc của mỗi bước nhảy là một câu chuyện, mỗi động tác là một nhịp đập của trái tim. Hơn 40 năm qua, đoàn Eifman Ballet đã làm say lòng khán giả từ Paris (Pháp), New York (Mỹ) đến Moscow (Nga). Giờ đây, họ mang tinh hoa ấy đến Việt Nam như một món quà bất ngờ dành cho khán giả.

Tại TPHCM, sự kiện Eifman Ballet World-tour sẽ được tổ chức ở Nhà hát TPHCM vào các ngày 27, 28 và 29-11. Khán giả sẽ được thưởng thức bản dựng đặc biệt với những trích đoạn chọn lọc từ vở Anna Karenina - vở ballet chuyển thể từ tiểu thuyết bất hủ của Lev Tolstoy.

Sau đó, các khán giả tại Hà Nội sẽ xem các màn biểu diễn của đoàn tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô vào ngày 4 và 5-12. Tại đây, vở kiệt tác Anna Karenina sẽ được trình bày trọn vẹn, khắc họa toàn bộ hành trình bi kịch tâm lý của nhân vật chính bằng ngôn ngữ hình thể mãnh liệt và kịch tính. Đây là bản trình diễn đầy đủ và duy nhất tại Việt Nam, hứa hẹn là sự kiện nghệ thuật không thể tái lập.

Để đưa Đoàn Eifman Ballet về Việt Nam có sự đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB), Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn – SPO và các đơn vị.

Một số hình ảnh trong vở kiệt tác "Anna Karenina"

Đại diện Đoàn Eifman Ballet cho biết quyết định chọn Việt Nam là điểm đến trong tour diễn toàn cầu năm nay bởi đây là một đất nước đang trỗi dậy về nghệ thuật, văn hóa và đối thoại quốc tế. Họ nhận thấy nhu cầu tiếp cận những giá trị nghệ thuật tinh hoa thế giới của khán giả Việt.

THỦY TIÊN - MỸ VY