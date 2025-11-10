Đoàn công tác HĐND TP Hải Phòng thăm và làm việc tại TPHCM

Chuyến công tác nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai địa phương trong công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến tham quan Trung tâm Hành chính công phường Vũng Tàu. Theo báo cáo của UBND phường, từ ngày 1-7 đến tháng 10-2025, địa phương tiếp nhận 8.106 hồ sơ thủ tục hành chính và đã giải quyết 7.868 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 97%, trong đó 99,6% hồ sơ được xử lý đúng và trước hạn.
Phường Vũng Tàu xác định cải cách hành chính và hiện đại hóa quy trình xử lý hồ sơ là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các công chức tại trung tâm được đào tạo bài bản, ứng dụng công nghệ số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Ngoài các hoạt động chuyên môn, đoàn công tác cũng đã đến tham quan Bảo tàng Vũ khí cổ tại phường Vũng Tàu và viếng Đền thờ Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ.