Đoàn công tác TPHCM thăm, tặng quà Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhận hoa chào đón Đoàn đại biểu từ Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Vùng 5 Hải quân. Ảnh: QUANG HUY

Đồng chí Chuẩn đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, làm Trưởng đoàn công tác; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM là Trưởng đoàn đại biểu TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dâng hương tại Tượng đài Nắm Đấm (TP Phú Quốc). Ảnh: QUANG HUY

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bàn giao công trình vườn rau mái che của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đến tại Tiểu đoàn 563 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Ảnh: QUANG HUY

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, khi được đặt chân vào vùng trời, vùng biển của Vùng 5 hải quân, đồng chí đặc biệt có một cảm xúc sâu sắc và tin đó cũng là cảm nhận chung của các thành viên trong đoàn. Đồng chí cảm ơn Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức một chương trình ý nghĩa để đoàn tới viếng Tượng đài Nắm Đấm và Di tích Quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc (TP Phú Quốc)…

“Mỗi điểm đến, nhắc nhở các thành viên đoàn phải luôn nhắc nhớ về các bậc tiền bối cách mạng và các tầng lớp nhân dân yêu nước đã chung sức đồng lòng, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Chúng ta mãi mãi không quên và không bao giờ được quên”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bàn giao công trình nhà lưới tăng gia tại Tiểu đoàn 563 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Ảnh: QUANG HUY

Nhắc đến 2 câu thơ của nhà thơ quân đội Trần Thế Tuyển trong Trường ca “Phía sau mặt trời” – “Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc/ Hồn bay lên hóa linh khí quốc gia”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, không có sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ sẽ không có độc lập tự do; không có đại thắng mùa Xuân năm 1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối. Trong đó có người lính Hải quân Việt Nam anh hùng và hiện đang được các thế hệ tiếp nối, đang chắc tay súng, vững tinh thần vượt khó khăn, đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng các phần quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đến các em học sinh tiêu biểu của Vùng 5 Hải quân. Ảnh: QUANG HUY

Động viên những người lính trẻ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc căn dặn: “Nếu các bạn trẻ trong quá trình nỗ lực phấn đấu, trưởng thành được trở thành người lính bộ đội Cụ Hồ, trực tiếp là người lính Hải quân nhân dân Việt Nam với lợi thế xuất thân từ vùng đất Tây Nam bộ, hiểu biết về biển đảo, hiểu biết về địa hình thì đây là một nguồn nhân lực rất quý, rất lớn cho hải quân hiện nay. Còn nếu các bạn không đi tiếp nữa, khi hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình, trở về quê hương thì các bạn hãy nhiệt huyết tham gia vào đội hình các câu lạc bộ quân dân gắn với Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp để tham gia xây dựng thế trận nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương. Điều đó vô cùng có ý nghĩa".

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, từ báo cáo của đồng chí Chính ủy Vùng 5 Hải quân, đoàn có thêm nhiều thông tin và gắn với trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Bên cạnh đó, rất phấn khởi nhận thấy nỗ lực toàn diện trong công tác của Vùng 5 Hải quân, những kết quả đó sẽ hòa chung vào thành quả chung của Hải quân nhân dân Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đó là bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đối với thành viên đoàn đại biểu, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, chuyến công tác này sẽ giúp cho mỗi thành viên hiểu hơn về thuận lợi, khó khăn của quân và dân trên các đảo Tây Nam tổ quốc. Từ mỗi vị trí công tác phải tiếp tục thông tin, truyền động lực cho các tầng lớp nhân dân, tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác hậu phương quân đội, trong đó vai trò của Đoàn Thanh niên là giáo dục thanh niên thành phố về tinh thần, ý chí quật cường, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Có nhiều công trình, nhiều sản phẩm, nhiều phần việc có ý nghĩa sâu sắc hơn, trong đó ý nghĩa quan trọng nhất là nhân dân làm chủ thể, là mục tiêu, là động lực để chúng ta phấn đấu, phụng sự và phục vụ, trong đó là có sự bình yên của người dân và sự trường tồn của đất nước.

Trước đó báo cáo với Đoàn đại biểu TPHCM, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân, cho biết Vùng 5 Hải quân được giao là đơn vị nòng cốt quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam, có diện tích hơn 150.000km2, đường bờ biển dài hơn 450km (tính từ cửa sông Gành Hào tỉnh Bạc Liêu đến TP Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang), với hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ. Trong đó có 5 quần đảo lớn: An Thới, Thổ Chu, Nam Du, Bà Lụa và Hải Tặc. Đây là vùng biển có vị trí, vai trò quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển phía cực Nam của Tổ quốc, là cửa ngõ của Nam bộ và TPHCM thời gian qua. Vùng biển Tây Nam cơ bản ổn định.

Các thành viên Đoàn đại biểu TPHCM thăm quan Di tích Quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc (TP Phú Quốc). Ảnh: QUANG HUY

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón Đoàn đại biểu TPHCM đến thăm, chúc tết sớm và động viên cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Đây là nguồn cổ vũ to lớn để cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chuẩn Đô đốc cũng nhấn mạnh, TPHCM là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, đồng thời là địa phương luôn đi đầu thực hiện cuộc vận động “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Cuộc vận động đã được TPHCM thực hiện nhiều năm qua và đã trở thành truyền thống, ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm của người dân thành phố mang tên Bác. Bằng tình cảm, tấm lòng và trách nhiệm của mình, TPHCM đã có rất nhiều hoạt động hướng về biển đảo quê hương, về biên cương Tổ quốc. Chính sự quan tâm của TPHCM đã góp phần to lớn động viên cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân trên các vùng biển đảo, tuyến biên cương hải đảo của tổ quốc thêm yên tâm công tác, chắc tay súng, vững lòng tin, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ đất liền, biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

