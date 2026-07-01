Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela

Tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, trong ngày 30-6, giờ địa phương, đoàn Việt Nam đã triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại bang La Guaira, địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong thảm họa động đất kép tại Venezuela.

Theo đó, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam cùng trang thiết bị được chia thành nhiều hướng, thực hiện nhiệm vụ theo phương án hiệp đồng trước đó với phía Venezuela.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela. Video: Bộ Quốc phòng

Các thành viên đoàn Việt Nam cơ động từ nơi đóng quân ra khu vực thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: BQP

Các thành viên đoàn Việt Nam cơ động từ nơi đóng quân đến khu vực thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: BQP

Đoàn Việt Nam và đội chó nghiệp vụ cơ động ra hiện trường làm nhiệm vụ. Ảnh: BQP



Dù thời tiết oi bức, nắng nóng, đoàn vẫn tích cực tìm kiếm tại các khu vực xung quanh hiện trường khi nhận được đề nghị hỗ trợ cụ thể từ gia đình người bị nạn.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân ở hiện trường. Ảnh: BQP

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân ở hiện trường. Ảnh: BQP

Đặc biệt, rạng sáng 30-6, giờ địa phương, đội cứu hộ, cứu nạn Thổ Nhĩ Kỳ thông báo có thể đã phát hiện dấu hiệu sự sống ngoài hiện trường động đất. Do hết nhiên liệu, đội cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị phía Venezuela thông báo các đội cứu hộ quốc tế khác hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận thông tin, đoàn Việt Nam triển khai lực lượng cùng trang thiết bị do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đến hiện trường. Đoàn phối hợp với đội cứu hộ, cứu nạn Mexico tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện trời mưa to.

Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được khẩn trương tiến hành.

Đoàn Việt Nam phối hợp với đội Mexico tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện trời mưa to. Ảnh: BQP

TRẦN BÌNH