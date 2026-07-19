Một ngày xảy ra 3 vụ cháy rừng tại Quảng Trị

Trong ngày 19-7, tại Quảng Trị có 3 vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra. Thời tiết nắng nóng gay gắt kết hợp với gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh khiến các đám cháy dễ lan rộng, lực lượng chức năng và người dân phải căng mình dập lửa.

Khoanh vùng, mở đường băng cản lửa để khống chế đám cháy rừng dương tại thôn Tiền Phong

Đến 15 giờ ngày 19-7, gần 100 người thuộc lực lượng chức năng và người dân thôn Tiền Phong, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị vẫn đang nỗ lực khoanh vùng, mở đường băng cản lửa để khống chế đám cháy rừng dương tại thôn Tiền Phong.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19-7, rừng dương tại thôn Tiền Phong bốc cháy. Các lực lượng chia thành 3 mũi tiếp cận hiện trường, mở đường băng cản lửa, triển khai các biện pháp khoanh vùng, ngăn đám cháy lan rộng. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, độ ẩm không khí thấp, thực bì khô khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Vào lúc 11 giờ cùng ngày, tại tổ dân phố Tân Vĩnh, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xuất hiện vụ cháy rừng tràm khoảng 3 năm tuổi. Tại hiện trường, nắng nóng gay gắt kết hợp gió phơn Tây Nam khiến thảm thực bì khô dày và cháy lan, uy hiếp khu dân cư gần đó.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị huy động nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng, phối hợp với các lực lượng kịp thời dập tắt đám cháy.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, một vụ cháy rừng xảy ra tại tổ dân phố Bảo Ninh 3, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Đồn Biên phòng Nhật Lệ thuộc BĐBP tỉnh Quảng Trị đã điều động cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp chữa cháy.

Sau hơn một giờ khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa và triển khai các biện pháp dập lửa, các điểm cháy cơ bản được khống chế.

VĂN THẮNG