TPHCM không ngừng chăm lo cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách

Sáng 20-7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TPHCM phối hợp Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TPHCM, tổ chức chương trình gặp mặt gia đình liệt sĩ và thương binh tiêu biểu, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM.

Các đại biểu gặp gỡ, trao đổi tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lan tỏa “dòng chảy nghĩa tình”

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định, công tác đền ơn đáp nghĩa gắn với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” luôn được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM quan tâm, tập trung thực hiện xuyên suốt. Thành phố thường xuyên chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công và gia đình chính sách; đồng thời quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, kịp thời chăm lo khi các gia đình gặp khó khăn.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi gặp mặt

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TPHCM, Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TPHCM đã phối hợp tổ chức chương trình ý nghĩa, cũng như triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ gia đình liệt sĩ, thương binh trên địa bàn thành phố và một số địa phương lân cận.

Các thương binh tiêu biểu dự gặp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại diện gia đình liệt sĩ dự gặp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Rất mong các đồng chí tiếp tục tổ chức những hoạt động này để dòng chảy nghĩa tình chưa bao giờ dừng chảy; để góp phần cùng thành phố chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách, chia sẻ những mất mát của các thương binh và gia đình liệt sĩ”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng trân trọng ghi nhận những tấm gương thương binh đã không ngừng vươn lên trong cuộc sống, trở thành những điển hình tiêu biểu tại khu dân cư và là tấm gương để thế hệ trẻ thành phố học tập, noi theo.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao quà tri ân các thương binh tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời tri ân sâu sắc đến các thương binh, gia đình liệt sĩ; đồng thời cảm ơn các doanh nghiệp đã đồng hành cùng thành phố và các tổ chức hội trong việc chăm lo gia đình chính sách, người có công; tiếp thêm động lực để các gia đình có cuộc sống ngày càng ổn định, ấm no và hạnh phúc.

Tình cảm và trách nhiệm với đồng đội

Tại chương trình, Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thái Bê, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TPHCM, cho biết, những năm qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TPHCM và Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo gia đình liệt sĩ, thương binh.

Trung tướng Lê Thái Bê phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ năm 2023 đến nay, Hội đã chăm lo cho thương binh nặng tiêu biểu và gia đình liệt sĩ với kinh phí khoảng 3,2 tỷ đồng. Cùng với đó, thực hiện chủ trương của UBND TPHCM về vận động các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tham gia chăm lo thương binh, bệnh binh, Hội đã phối hợp các đơn vị, địa phương trao hỗ trợ cho 108 thương binh, với tổng số tiền gần 2,9 tỷ đồng.

Đồng chí Dương Anh Đức trao quà tri ân thương binh tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong 2 năm qua, Hội và các tổ chức thành viên đã hỗ trợ hơn 200 thông tin liên quan danh tính, bia mộ liệt sĩ; tìm kiếm, hỗ trợ cất bốc hơn 140 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang hoặc giúp gia đình đưa về quê nhà.

Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Hội phối hợp khai quật 16 ngôi mộ để giám định ADN, xác định danh tính 4 liệt sĩ; cung cấp thông tin 50 trường hợp về các địa phương để thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin trên bia mộ và hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ.

THU HOÀI