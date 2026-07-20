Nam bộ đầu tuần giảm mưa, nắng gia tăng

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, ngày 20-7, khu vực Nam bộ có xu hướng giảm mưa, nắng mạnh trên diện rộng. Mưa chỉ còn xuất hiện cục bộ vài nơi vào chiều tối, trong khi Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông.

Tại miền Đông Nam bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C. Một số khu vực đô thị ở tỉnh Tây Ninh và TP Đồng Nai có nơi trên 35 độ C. Phía Tây tỉnh Lâm Đồng phổ biến 29-31 độ C, riêng khu vực Đà Lạt 26-27 độ C. Phần lớn khu vực ít mưa, chỉ còn xuất hiện các cơn mưa cục bộ.

Ở miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất dao động 32-34 độ C. Một số khu vực tại Đồng Tháp và Vĩnh Long có nơi trên 34 độ C, xấp xỉ 35 độ C. Chiều tối có mưa dông vài nơi, tập trung chủ yếu tại tỉnh Cà Mau, khu vực ven biển của TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.

Tại TPHCM, thời tiết nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C. Nắng duy trì đến cuối ngày, khả năng mưa thấp.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, đêm 19-7 đến sáng sớm 20-7, vùng núi Bắc bộ và Quảng Ninh đã có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông, một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 40mm.

Trung tâm dự báo trong ngày và đêm 20-7, vùng núi Bắc bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Các khu vực khác ở Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 21-7, mưa lớn tại các khu vực này có xu hướng giảm dần.

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