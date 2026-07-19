Xã hội

Ô tô đang dừng sửa bên đường bất ngờ bốc cháy

SGGPO

Chiều 19-7, ô tô 4 chỗ đang dừng sửa trên vỉa hè gần giao lộ đường Cầu Cháy - 2/9 (phường Phước Thắng, TPHCM) bất ngờ bốc khói, bùng cháy từ khoang máy.

Clip hiện trường vụ cháy xe

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, ô tô mang biển số 73A-173... gặp sự cố về hệ thống phanh nên tài xế dừng xe bên đường và gọi thợ đến kiểm tra.

Trong lúc chuẩn bị khởi động lại xe sau khi sửa, lửa và khói bất ngờ bốc lên từ khoang động cơ.

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Xe ô tô đang dừng sửa thì bất ngờ bốc cháy, khói đen mù mịt

Cột khói đen bốc cao từ khoang động cơ, lửa cháy lan xuống mặt vỉa hè phía trước đầu xe.

Do nhiệt độ trong khoang máy tăng cao, tài xế và thợ sửa không thể mở nắp capo để xử lý. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của những người xung quanh, ngọn lửa đã được khống chế sau 10 phút.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

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Xe o to bốc cháy sự cố Phước Thắng

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