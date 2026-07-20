Bắc bộ có nơi mưa rất to, cảnh báo lốc sét và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 20-7, khu vực vùng núi Bắc bộ và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trên 100mm.

Vùng núi Bắc bộ và Quảng Ninh có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 70mm trong vòng 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét. Ảnh minh họa

Sáng sớm 20-7, vùng núi Bắc bộ và Quảng Ninh xuất hiện mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to kèm dông. Lượng mưa ghi nhận tại một số khu vực vượt 40mm.

Dự báo trong ngày và đêm 20-7, vùng núi Bắc bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Đáng lưu ý, có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 70mm trong vòng 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Các khu vực khác ở Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 - 20mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ tại khu đô thị, khu công nghiệp và những nơi có hệ thống thoát nước kém.

Trái ngược với thời tiết mưa dông ở miền Bắc, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm, các khu vực này có mưa rào và dông vài nơi.

Tại cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối, mưa rào xuất hiện rải rác, có nơi kèm dông.

Từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì thời tiết nắng nóng

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông trên cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng cây xanh gãy đổ, tốc mái nhà, hư hỏng công trình và hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, khu vực Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 25-28 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng đồng bằng 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

Nam bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TPHCM có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

TTXVN