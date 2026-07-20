Huy động sức mạnh đại đoàn kết chăm lo đền ơn đáp nghĩa

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM triển khai sâu rộng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Trao đổi với Báo SGGP, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, thiết thực, bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim

PHÓNG VIÊN: Thưa đồng chí, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa năm nay được triển khai trong bối cảnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đạt những kết quả bước đầu quan trọng phải chăng càng ý nghĩa hơn?

Đồng chí TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH: Vừa qua, chuyến thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, lịch sử được viết bằng sự hy sinh và sẽ rạng rỡ hơn khi được gìn giữ bằng lòng biết ơn, sự tri ân của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là một kết quả chuyên môn mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, gia đình và là sự trở về của một phần lịch sử, là sự khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Thấm nhuần đạo lý đó, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam và nhân dân TPHCM xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, trong đó có nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim.

Theo đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa không chỉ tập trung trong tháng 7 hoặc dừng lại ở những phần quà mang tính thời điểm mà phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài, có trọng tâm và thiết thực.

TPHCM đặt mục tiêu huy động các nguồn lực ở mức cao nhất có thể để chăm lo nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Nguồn lực này sẽ được huy động như thế nào, thưa đồng chí?

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM xác định, trong mọi lĩnh vực công tác và quá trình thực hiện nhiệm vụ phải luôn gắn liền với thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội, chính sách bảo trợ xã hội và chính sách hậu phương quân đội.

Bên cạnh các chế độ, chính sách được bảo đảm từ ngân sách, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, kết nối và điều phối, huy động thêm các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho người có công và gia đình chính sách.

Theo đó, MTTQ Việt Nam TPHCM huy động sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với đất nước.

"Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công là không gì có thể đo đếm, bù đắp. Vì vậy, lòng biết ơn phải được nối dài bằng trách nhiệm; sự tri ân phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đồng hành, đa dạng hóa nguồn lực để chăm lo gia đình chính sách, người có công ngày càng chu đáo, bền vững", đồng chí TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH

Thành phố sẽ tập trung nguồn lực vào những nội dung nào để việc chăm lo có giá trị lâu dài, thực chất?

Qua rà soát bước đầu, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp của TPHCM ghi nhận 829 trường hợp người có công, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu hỗ trợ.

Bên cạnh thăm hỏi, tặng quà, thành phố ưu tiên các nội dung có ý nghĩa lâu dài như trao sổ tiết kiệm, phương tiện sinh kế, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; trang bị xe lăn, máy trợ thính; hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh.

Những gia đình có nhu cầu còn được hỗ trợ sửa chữa nơi thờ tự, phục dựng di ảnh liệt sĩ, qua đó chăm lo cả đời sống vật chất lẫn tinh thần cho thân nhân, gia đình chính sách và người có công với đất nước; phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn thành phố; thực hiện hỗ trợ 100% xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất một hoạt động tri ân hoặc chăm lo người có công; rà soát, kết nối nguồn lực hỗ trợ kịp thời 100% người có công, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách về nhà ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các chế độ ưu đãi đối với người có công; kịp thời phản ánh, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng của các gia đình chính sách, người có công.

Đền ơn đáp nghĩa thường xuyên, lâu dài

Vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên được phát huy như thế nào trong quá trình này?

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân thành phố quyết tâm, chung sức đồng lòng huy động các nguồn lực để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách người có công thường xuyên, liên tục, lâu dài, thực chất, cụ thể và bền vững.

Mỗi tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên đều có lực lượng, đối tượng vận động và thế mạnh riêng. Khi được tập hợp, phân công và điều phối thống nhất, các nguồn lực này sẽ bổ trợ lẫn nhau, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa.

Tôi mong rằng, mỗi tổ chức nhận một phần trách nhiệm, mỗi doanh nghiệp góp một phần nguồn lực, mỗi người dân sẻ chia một tấm lòng. Tất cả cùng hợp thành sức mạnh nghĩa tình của thành phố.

Tại cơ sở, MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu bám sát địa bàn, nắm chắc hoàn cảnh, tâm tư và nhu cầu của từng gia đình. Việc chăm lo phải đúng đối tượng, không bỏ sót nhưng cũng không trùng lắp, dàn trải.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Đành (ẢNH: TRỌNG TRÍ)

Việc huy động nguồn lực chăm lo người có công được gắn với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ra sao?

Trong quá trình triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại Công viên Lê Thị Riêng. Mỗi kết quả tìm kiếm mở thêm hy vọng cho thân nhân, đồng đội nhưng cũng đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

MTTQ Việt Nam các cấp của TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành, huy động nguồn lực hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, nhà khoa học và các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân chứng lịch sử và nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Đền ơn đáp nghĩa vì thế không chỉ là chăm lo những người đang sống mà còn là trách nhiệm thiêng liêng trong việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ để đưa trở về với quê hương, gia đình.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, TPHCM quyết tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa thường xuyên, liên tục, lâu dài và thực chất. Đây vừa là trách nhiệm thiêng liêng vừa là lòng biết ơn, truyền thống nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

VĂN MINH thực hiện