Tăng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân

Theo kế hoạch, ngày 22-7, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Trước đó, Chính phủ đã có văn bản đề nghị bổ sung 2 dự án luật này để trình Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, dự kiến diễn ra vào tháng 8-2026.

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Trong 2 dự án luật nói trên, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) giữ vai trò đạo luật nền tảng, quy định việc phát triển và quản lý các loại hình nhà ở. Đối với nhà ở xã hội (NƠXH), dự thảo tiếp tục kế thừa, đồng thời hoàn thiện nhiều cơ chế ưu đãi nhằm tạo động lực thu hút doanh nghiệp tham gia.

Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, qua đó giảm đáng kể chi phí đầu tư. Chủ đầu tư vẫn được hưởng lợi nhuận định mức cùng các ưu đãi về Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đồng thời, doanh nghiệp được phép dành tối đa 20% diện tích đất ở hoặc diện tích sàn để xây dựng công trình thương mại; phần lợi nhuận từ diện tích này được hạch toán riêng, không tính vào giá thành NƠXH.

Nếu NƠXH là lời giải cho nhu cầu sở hữu nhà ở của người thu nhập thấp thì nhà ở cho thuê được xác định là một trụ cột mới trong chính sách phát triển nhà ở. Lần đầu tiên, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) dành một chương riêng quy định về loại hình này, với định hướng Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển quỹ nhà cho thuê.

Điểm nhấn là dự thảo tiếp tục hoàn thiện các cơ chế ưu đãi dành cho doanh nghiệp đầu tư nhà lưu trú công nhân, trong đó chi phí xây dựng được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Cơ chế này được kỳ vọng sẽ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào loại hình có nhu cầu lớn nhưng tỷ suất sinh lời thấp, thời gian thu hồi vốn dài.

Trong khi đó, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được xây dựng theo hướng bảo đảm đồng bộ với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), qua đó hình thành hành lang pháp lý thống nhất, hạn chế chồng chéo về thủ tục.

Một số nội dung đặc thù về đối tượng, điều kiện, trình tự giao dịch và hợp đồng đối với NƠXH, nhà ở chính sách được dự kiến quy định tập trung tại Luật Nhà ở (sửa đổi), thay vì đồng thời chịu sự điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung các quy định liên quan đến nhà ở thương mại giá phù hợp, góp phần đáp ứng nhu cầu của nhóm người chưa đủ điều kiện mua NƠXH nhưng khó tiếp cận nhà ở thương mại theo giá thị trường.

Nhìn tổng thể, 2 dự thảo luật đang tạo nên một “gói chính sách” tương đối đồng bộ cho lĩnh vực nhà ở. Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) tập trung vào các chính sách an sinh và cơ chế hỗ trợ phát triển NƠXH, nhà ở cho thuê; còn dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) hướng đến xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thông suốt, giảm chồng chéo trong thực thi.

Điều đáng ghi nhận là các giải pháp không dừng ở ưu đãi về thuế, đất đai mà còn hướng đến khơi thông nguồn lực phát triển các loại hình nhà ở. Nếu được hoàn thiện và triển khai đồng bộ, các cơ chế này được kỳ vọng sẽ góp phần cân đối lại cơ cấu thị trường bất động sản.

Thị trường bất động sản sẽ có thêm điều kiện để phát triển cân bằng hơn, không chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp mà mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở đối với người thu nhập thấp, công nhân lao động.

QUANG MINH