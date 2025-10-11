Đoàn lãnh đạo TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 11-10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TPHCM), đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM viếng và dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ

Hoạt động được tổ chức trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng tham dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và đại biểu đến từ một số phường, xã.

Các đại biểu tham dự lễ viếng

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ - những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân, vì sự trường tồn của Tổ quốc. Một phút mặc niệm được dành để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đến từng phần mộ liệt sĩ, thắp hương tưởng niệm, thể hiện tấm lòng tri ân và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với những người con ưu tú của dân tộc.

