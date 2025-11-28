Phân cấp quản lý quy hoạch phải tính đến năng lực cấp xã

Chiều 28-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

ĐB Thạch Phước Bình (Vĩnh Long). Ảnh: VIẾT CHUNG

Băn khoăn về việc dự thảo đã lược bỏ quy hoạch phân khu, đại biểu Quốc hội (ĐB) Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) cho rằng, vẫn nên giữ nguyên hệ thống 3 cấp độ quy hoạch (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) để đảm bảo đầy đủ, rõ ràng và dễ quản lý.

“Quy hoạch phân khu là cấp độ trung gian quan trọng, giúp cụ thể hóa định hướng của quy hoạch chung và hỗ trợ quản lý không gian đô thị ở mức độ hành chính kỹ thuật. Việc loại bỏ quy hoạch phân khu có thể khiến quy hoạch chung trở nên quá tải, phức tạp và thiếu tính khả thi, đồng thời tạo gánh nặng lớn lên các xã, phường do năng lực còn hạn chế”, ĐB nhận định.

Đại biểu dự họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

ĐB Thạch Phước Bình cũng cho rằng cách phân loại đối tượng lập quy hoạch nhìn chung hợp lý. Tuy nhiên, dự thảo cần làm rõ hơn sự khác biệt giữa quy hoạch chung cấp tỉnh/thành phố và quy hoạch chung đối với đô thị thuộc thành phố. Ngoài ra, cần xác định ranh giới không gian quy hoạch dựa trên chức năng phát triển thực tế, thay vì ranh giới đơn vị hành chính, để phù hợp với quá trình đô thị hóa và sáp nhập đơn vị hành chính.

ĐB Thạch Phước Bình nhìn nhận, việc bãi bỏ quy hoạch chung huyện đã làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc quản lý quy hoạch, dồn trách nhiệm giải quyết các bài toán không gian mang tính liên xã (như hạ tầng dùng chung, nghĩa trang, thủy lợi, giao thông…) xuống cấp xã, có thể tạo khoảng trống quản lý do năng lực quản lý dữ liệu và tư vấn ở cấp xã còn hạn chế; cần có cơ chế thay thế phù hợp.

ĐB Nguyễn Hoàng Bảo Trân (TPHCM). Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Hoàng Bảo Trân (TPHCM) nhấn mạnh, quy hoạch nông thôn còn nặng hình thức và thiếu tính khả thi: “Tại nhiều xã, đặc biệt vùng nông thôn đang phát triển nhanh, quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch nông thôn mới không theo kịp sự thay đổi về dân cư, sản xuất và đất đai. Điều này dẫn đến tình trạng quy hoạch treo, đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, hoặc không bố trí được đất cho dịch vụ thương mại. Nhiều xã không có nguồn lực để lập và điều chỉnh quy hoạch, dẫn đến hồ sơ thiếu tính cập nhật, gây khó khăn khi áp dụng trong quản lý đầu tư và cấp phép xây dựng”.

Chung mối lo về năng lực quản lý quy hoạch của cấp xã, ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề xuất, nên giao cấp tỉnh thẩm định, cấp xã thực hiện quy hoạch cấp xã. Với các quy hoạch liên xã, cần giao thẩm quyền cho cấp tỉnh phê duyệt và thực hiện.

ĐB Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM). Ảnh: VIẾT CHUNG

ĐB Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) đồng tình: “Dự thảo mở rộng phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã trong phê duyệt một số loại quy hoạch. Tôi hoàn toàn đồng tình với chủ trương phân quyền mạnh mẽ; tuy nhiên để phù hợp năng lực đội ngũ, đề nghị cân nhắc bổ sung điều kiện phân cấp gắn với năng lực cơ quan chuyên môn và chế độ tập huấn bắt buộc. Nếu không quy định rõ, cấp xã sau sắp xếp rất dễ lúng túng, dẫn tới quy hoạch bị chậm tiến độ hoặc không đảm bảo chất lượng”.

ANH PHƯƠNG