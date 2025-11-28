Cử tri đề nghị cấp phát Báo Sài Gòn Giải Phóng miễn phí cho đảng viên 40 năm tuổi Đảng

Ngày 28-11, Tổ đại biểu số 35 HĐND TPHCM do đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm tổ trưởng đã tiếp xúc cử tri tại phường Bà Rịa và phường Long Hương, trước kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ đại biểu số 35 tiếp xúc cử tri tại phường Bà Rịa và phường Long Hương

Tại phường Bà Rịa, nhiều cử tri phản ánh các vấn đề dân sinh tồn tại nhiều năm. Cử tri Hà Văn Hiên (khu phố 4 - Phước Hưng) nêu tình trạng quy hoạch treo tại hẻm 111 Hoàng Diệu, ảnh hưởng quyền sử dụng đất của khoảng 40 hộ, đề nghị sớm xóa quy hoạch để ổn định đời sống người dân.

Cử tri Vũ Quang Lưu (khu phố 4 - Phước Trung) kiến nghị cấp phát Báo Sài Gòn Giải Phóng cho đảng viên 40 năm tuổi Đảng đọc theo chế độ. Cử tri Đinh Kim Lừng (khu phố 3 - Phước Nguyên) cho biết thửa đất bà mua từ năm 2003 đến nay vẫn vướng quy hoạch, không thể tách thửa để chia cho các con.

Cử tri phản ánh về tình trạng quy hoạch treo gây khó khăn cho cuộc sống người dân

Ở lĩnh vực y tế, cử tri Đỗ Quang Khuê đề nghị Bệnh viện Bà Rịa triển khai phần mềm đăng ký khám chữa bệnh từ xa để giảm thời gian chờ. Một số cử tri cũng đề nghị xử lý tranh chấp đất đai kéo dài, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm và sắp xếp hiệu quả các đơn vị hành chính sau sáp nhập...

Tại phường Long Hương, kiến nghị của cử tri Trịnh Thị Thức (khu phố Phước Tân) thu hút nhiều chú ý. Chị là viên chức đơn vị thuộc sở, sau khi nghỉ việc, chị và nhiều đồng nghiệp chưa được giải quyết chế độ theo Nghị định 178 và 67, đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan liên quan trả lời rõ ràng, tránh thiệt thòi kéo dài.

Cử tri Trịnh Thị Thức phát biểu

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trần Văn Tuấn cho biết các vấn đề về đất đai, quy hoạch luôn phức tạp, cần hồ sơ cụ thể để cơ quan có thẩm quyền xem xét. Đồng chí cho biết sau sáp nhập, quy hoạch tại một số khu vực có điều chỉnh và nay thuộc trách nhiệm của phường; trước khi điều chỉnh, phường phải lấy ý kiến rộng rãi người dân, do đó người dân cần tích cực tham gia để bảo vệ quyền lợi.

Về an toàn thực phẩm, đồng chí Trần Văn Tuấn nhấn mạnh đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, cần tăng cường kiểm tra và phản ánh kịp thời. Với đề xuất triển khai phần mềm khám bệnh từ xa, đồng chí đánh giá phù hợp định hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và sẽ chuyển kiến nghị đến Sở Y tế TPHCM.

Đối với kiến nghị của chị Trịnh Thị Thức, đồng chí Trần Văn Tuấn cho rằng cần làm rõ diện được hỗ trợ, thẩm quyền giải quyết và căn cứ pháp lý theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và 67/2025/NĐ-CP. Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khẳng định tổ đại biểu sẽ chuyển toàn bộ kiến nghị đến UBND TPHCM và theo dõi quá trình phản hồi để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.

TRÚC GIANG