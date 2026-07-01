Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an tiếp cận khu vực có 15 người mắc kẹt

Sáng 1-7, thông tin từ đoàn công tác Bộ Công an tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Venezuela cho biết, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận hiện trường một khu chung cư cao 9 tầng bị đổ sập tại bang La Guaira, nơi còn 15 người dân mắc kẹt trong đống đổ nát.

Theo đoàn công tác, khu chung cư này bị sụp đổ gần như hoàn toàn sau trận động đất kép xảy ra ngày 24-6. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ đã triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân tại các khu vực đổ nát.

Công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng trên 30°C, toàn bộ khu vực mất điện, thông tin liên lạc hạn chế. Bên cạnh đó, hiện trường có nguy cơ sụp đổ thứ cấp rất cao, buộc lực lượng cứu hộ phải tính toán kỹ phương án tiếp cận để bảo đảm an toàn cho nạn nhân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Lực lượng tìm kiếm tiếp cận các tòa nhà sụp đổ

Hiện khu vực cứu nạn còn thiếu các phương tiện phá dỡ hạng nặng để hỗ trợ việc tìm kiếm, đưa người mắc kẹt ra ngoài.

>> Một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an triển khai tìm kiếm nạn nhân tại khu chung cư bị đổ sập ở bang La Guaira, Venezuela. Ảnh Bộ Công an cung cấp

Lực lượng chức năng tổ chức sử dụng chó nghiệp vụ để hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân

Quang cảnh khu vực tòa nhà sụp đổ do động đất

Phút nghỉ ngơi, ăn cơm của các cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

ĐỖ TRUNG - LÊ HOÀNG