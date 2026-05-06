Thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước chiều 6-5 đã “hạ nhiệt” trong khi giá vàng thế giới tiếp tục tăng.

Vào lúc 15 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được các doanh nghiệp thu hẹp đà tăng so với buổi sáng. Công ty SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá vàng nhẫn 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng thế giới trên thị trường châu Á tiếp tục tăng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 15 giờ ngày 6-5 (giờ Việt Nam) là 4.665,5 USD/ounce, tăng thêm 40 USD/ounce so với sáng nay và tăng gần 110 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York trong đêm 5-5. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 148,2 triệu đồng/lượng.

Do đi ngược chiều với giá vàng thế giới nên hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được thu hẹp. Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,3-17,8 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

