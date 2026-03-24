Doanh nghiệp du lịch nỗ lực giữ giá

Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, các doanh nghiệp du lịch trên cả nước đang triển khai nhiều giải pháp như: ứng dụng công nghệ, tối ưu hóa hệ thống, đẩy mạnh liên kết các đối tác để cùng nhau giữ giá…, qua đó tiếp tục cung cấp các tour du lịch đa dạng và đảm bảo chất lượng cho du khách.

Du khách chọn tour gần

Lên kế hoạch du lịch nước ngoài từ năm ngoái, song thời điểm này, chị Phí Thùy Anh (phường Bàn Cờ, TPHCM) cho biết sẽ tính toán lại để chuyển sang các tour gần, tour nội địa. “Mới đây, tour trực thăng đã ra mắt trở lại với hành trình đầy thú vị. Tôi sẽ chọn sản phẩm bay trực thăng ngắm cảnh TPHCM để các con có mùa hè ý nghĩa, phù hợp chi phí”, chị Thùy Anh nói.

Ghi nhận từ các doanh nghiệp du lịch, nhu cầu khách đặt tour đi chơi dịp lễ 30-4 và 1-5 cũng như kỳ nghỉ hè năm nay vẫn khả quan, nhưng điểm đến đã có thay đổi. Khách có xu hướng đặt sớm các tour cần giữ chỗ vé máy bay, ưu tiên hành trình phù hợp thời gian nghỉ, chi phí hợp lý và trải nghiệm rõ ràng.

Du khách nước ngoài tham quan TPHCM ẢNH: HOÀNG HÙNG

Ở thị trường nội địa, các điểm đến được ưa chuộng như Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, hay các tuyến phía Bắc như Hạ Long, Ninh Bình, Sa Pa, vì dịch vụ ổn định, phù hợp nghỉ ngắn ngày. Theo ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Du lịch Hòa Bình Việt Nam, khách có xu hướng chọn các loại hình du lịch từng phần (Free & Easy) gồm vé máy bay, phòng khách sạn… thay vì tour trọn gói như trước. Loại hình này tiết kiệm từ 10%-25% chi phí so với tour trọn gói; trong một số trường hợp, nếu chủ động săn vé và đặt dịch vụ sớm, mức tiết kiệm có thể cao hơn.

Với các điểm đến quốc tế, khách cũng có xu hướng nghiêng về các điểm đến gần, chi phí hợp lý, thủ tục thuận tiện. Ông Thi Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm Du lịch Nguyễn Huệ - BenThanh Tourist, nhận định, khách hàng có thói quen so sánh giá giữa nhiều sản phẩm trước khi đưa ra quyết định.

Trong trường hợp giá tour vượt "ngân sách", phần lớn du khách sẽ chuyển hướng sang các điểm đến khác phù hợp hơn, như thị trường Đông Nam Á, Đông Bắc Á. Hiện tại, giá tour một số nơi vẫn còn tốt, tương đương thời điểm trước Tết Bính Ngọ.

Cắt giảm chi phí không cần thiết

Trước áp lực gia tăng chi phí đầu vào, các doanh nghiệp ngành du lịch đã triển khai nhiều giải pháp thích ứng. Tại Đà Nẵng, các doanh nghiệp du lịch đã lên kế hoạch ứng phó nhằm giữ giá, ổn định thị trường. Công ty Dịch vụ Lữ hành quốc tế Hải Vân Cát với khoảng 50 xe du lịch, đang nỗ lực giữ giá tour để duy trì thị trường.

Đối với khối lưu trú, theo bà Trần Thị Ngọc Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An, doanh nghiệp đã rà soát chi phí, tiết giảm khoản không cần thiết, đồng thời xây dựng các kịch bản ứng phó khi chi phí tăng từ 20%-50%, song song với việc tái cơ cấu chuỗi cung ứng.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết, TP Đà Nẵng đang chuyển từ tư duy ứng phó sang chủ động thiết kế một mô hình phát triển có khả năng chủ động thích ứng. Trọng tâm được đặt vào việc đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức kinh doanh. Thành phố xây dựng môi trường du lịch minh bạch, ổn định và đáng tin cậy bằng việc siết chặt quản lý giá, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ và nâng cao ý thức vận hành của các đơn vị cung ứng.

Tại TPHCM, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc VinaGroup Travel, cho biết, vẫn giữ giá tour trực thăng thăm quan TPHCM và cố gắng ổn định các sản phẩm hiện hữu. Tương tự, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Công ty CP Lữ hành Vietluxtour, cho hay, đang rà soát lịch tour, tính toán lại thời gian nối chuyến, đồng thời tư vấn khách điều chỉnh lịch hoặc đổi hãng bay.

Song song đó, doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, tối ưu hệ thống đặt dịch vụ, dự báo nhu cầu và kiểm soát chi phí. Các chương trình khuyến mãi, bán tour theo gói, theo thời điểm cũng được triển khai để kích cầu nhưng vẫn giữ giá hợp lý.

Là doanh nghiệp lớn trong ngành du lịch, ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, cho biết, doanh nghiệp vẫn giữ mức giá tốt nhờ nguồn khách ổn định, đồng thời tăng cường đàm phán với đối tác để kiểm soát chi phí. “Tuy nhiên, cần có chính sách hỗ trợ về thuế, phí để giảm áp lực cho doanh nghiệp và người tiêu dùng”, ông Nguyễn Thành Lưu kiến nghị.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, thông tin, sở đang chủ động làm việc với doanh nghiệp lữ hành, hàng không, khách sạn, nhà hàng… để tăng cường kết nối, triển khai các chương trình kích cầu quy mô lớn.

Trọng tâm là đẩy mạnh liên kết vùng, hình thành chuỗi sản phẩm khép kín, nâng tỷ lệ nội địa hóa dịch vụ, phát triển các mô hình du lịch xanh, tiết kiệm năng lượng nhằm giảm chi phí và nâng sức cạnh tranh. “Sở sẽ có văn bản đề xuất UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ xem xét các giải pháp giãn, giảm thuế, phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao”, ông Bình nói.

* Bà NGUYỄN THỊ HOA MAI Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam: Lấy thị trường gần bù đắp thị trường xa Cơ quan quản lý du lịch cùng các địa phương và doanh nghiệp đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch theo hướng đổi mới và linh hoạt, tập trung mở rộng thị trường, tăng cường kết nối và đa dạng hóa các kênh quảng bá. Ngành du lịch cũng đánh giá lại các thị trường bị ảnh hưởng như châu Âu, Trung Đông và các khu vực lân cận, những nơi có thể khiến khách du lịch thay đổi kế hoạch đến Việt Nam. Một trong những giải pháp quan trọng là tập trung khai thác hiệu quả các thị trường gần, thị trường truyền thống và đặc biệt là khu vực ASEAN. Đây là hướng đi thực tế nhằm bù đắp những sụt giảm từ các thị trường xa, đồng thời đảm bảo duy trì đà tăng trưởng. Ngành du lịch đang phát triển các sản phẩm mới như du lịch khám phá, du lịch trải nghiệm và đặc biệt là du lịch “chạm” - nơi du khách kết nối sâu sắc với văn hóa, con người và giá trị tinh thần tại điểm đến. Song song đó, việc nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực được xác định là yếu tố then chốt, thông qua hợp tác quốc tế và đào tạo từ cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo đến các hiệp hội nghề nghiệp. Các xu hướng du lịch xanh, du lịch thông minh và du lịch giàu trải nghiệm cảm xúc cũng đang được chú trọng. Ngành du lịch cũng sẽ đổi mới cách làm theo hướng "hợp lực". Đó không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà còn cần có sự tham gia của địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. VĨNH XUÂN ghi

THI HỒNG - XUÂN QUỲNH