Hơn 600 doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch quốc tế tại Hà Nội

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026 sẽ diễn ra từ 9 đến 12-4 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hà Nội, với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam”.

Khu vực trưng bày sản phẩm du lịch của TPHCM tại VITM Hà Nội 2025

Chiều 23-3, chia sẻ với báo chí tại Hà Nội, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết, VITM Hà Nội 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng từ “giảm giá sâu” sang nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững. “Chất lượng sản phẩm quyết định giá trị thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Du lịch xanh dựa trên bảo tồn di sản, môi trường và công nghệ hiện đại là trọng tâm năm nay”, ông Vũ Thế Bình nêu rõ.

Sự kiện có sự tham gia của 450 gian hàng, hơn 600 doanh nghiệp trong và ngoài nước, đại diện 15 quốc gia, vùng lãnh thổ và 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Hội chợ dự kiến thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham quan và giao dịch.

Điểm nhấn của hội chợ là chương trình giao thương giữa các đối tác du lịch dự kiến thu hút 350-400 doanh nghiệp, trong đó có 150 công ty lữ hành quốc tế. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt tiếp cận trực tiếp với nguồn khách quốc tế dồi dào, ký kết hợp tác và mở rộng thị trường.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Vũ Thế Bình, chia sẻ thông tin về VITM Hà Nội 2026

Từ ngày 10 đến 12-4, hội chợ mở cửa cho cộng đồng và du khách với các hoạt động quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm mới, gói kích cầu, đồng thời quảng bá xu hướng du lịch xanh và ứng dụng công nghệ số, AI vào quản lý, vận hành và xây dựng tour. Ngoài ra, còn có các hội nghị chuyên đề giới thiệu du lịch Gia Lai, xúc tiến du lịch Lai Châu, Ninh Bình, Hưng Yên, Cà Mau và các sự kiện du lịch TPHCM 2026.

Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam là sự kiện quy mô lớn, mang tầm quốc gia. Các chương trình, hoạt động cần được tổ chức một cách bài bản, thiết thực, gắn với nhu cầu thực tiễn nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

THU HÀ