Doanh nghiệp đường sắt Việt Nam và Trung Quốc thỏa thuận hợp tác chiến lược

Ngày 1-6, tại Hà Nội, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty hữu hạn Tập đoàn Metro Quảng Châu (Trung Quốc) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược quản lý, vận hành, khai thác đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và đào tạo nguồn nhân lực.

Lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty hữu hạn Tập đoàn Metro Quảng Châu (Trung Quốc) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Ảnh: HỒNG LIÊN

Đây là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa định hướng chiến lược từ lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 14 đến 17-4. Một trong những trọng tâm hợp tác là đẩy nhanh kết nối hạ tầng biên giới, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt, đường bộ và cửa khẩu, hướng tới mở rộng các tuyến vận tải liên thông sang Trung Á và châu Âu để thúc đẩy thương mại, logistics.

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Sỹ Mạnh cho biết, theo quy hoạch, đến năm 2035, TP Hà Nội sẽ đưa vào khai thác thêm 7 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 397,8km, đáp ứng 35-40% thị phần vận tải hành khách công cộng. Sau năm 2035, sẽ tiếp tục đưa vào khai thác thêm 5 tuyến mới và kéo dài 4 tuyến hiện hữu.

Tại TPHCM, đến năm 2035, sẽ khai thác 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 183km, đảm nhận 30-40% thị phần vận tải. Giai đoạn sau năm 2035, Thành phố mở thêm 4 tuyến mới và kéo dài 5 tuyến với tổng chiều dài 327km.

Ông Nguyễn Sỹ Mạnh đề nghị Metro Quảng Châu chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật về mô hình quản lý, vận hành các tuyến đường sắt liên đô thị, đường sắt điện khí hóa khổ tiêu chuẩn, vận tốc 200km/giờ trở xuống của Việt Nam; quản lý vận hành dự án và phát triển mô hình đô thị gắn kết giao thông công cộng và xây dựng giao thông đường sắt thông minh.

Phó Thị trưởng TP Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) Lại Chí Hồng đề nghị hai bên sớm thành lập một liên danh để xúc tiến các dự án, đóng góp quan trọng vào mục tiêu hiện đại hóa mạng lưới đường sắt quốc gia Việt Nam theo quy hoạch đã phê duyệt.

Hiện Tập đoàn Metro Quảng Châu đã tham gia các dự án: nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật giai đoạn đầu, dịch vụ mua sắm, tư vấn toàn quá trình tuyến số 2 TPHCM (đoạn Bến Thành - Tham Lương); lập nghiên cứu khả thi tuyến số 4 TPHCM (đoạn Đông Thạnh - Hiệp Phước); tư vấn thiết kế dự án tàu điện nhẹ tại đảo Phú Quốc.

MINH ANH