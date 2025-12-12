Doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu, tham gia phát triển lúa chất lượng cao tại ĐBSCL

Diễn đàn có chủ đề “Xúc tiến đầu tư, hợp tác công nghệ với Nhật Bản trong phát triển vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL” (Đề án). Tại diễn đàn, các đại biểu nghe giới thiệu về Đề án "Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030", cơ hội và tiềm năng hợp tác, nhu cầu đầu tư vào Đề án của TP Cần Thơ.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng nhấn mạnh: Diễn đàn có ý nghĩa quan trọng nhằm thảo luận về những cơ hội hợp tác, đầu tư kỹ thuật và công nghệ của các đối tác Nhật Bản trong thực hiện Đề án được Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện.

Cần Thơ là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp chất lượng cao với hơn 511.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó 319.000 ha đất lúa, diện tích gieo trồng hằng năm trên 700.000 ha. Thành phố không chỉ là vùng sản xuất trọng điểm mà còn là hạt nhân liên kết, lan tỏa mô hình nông nghiệp bền vững ra toàn vùng. Trong những năm qua, TP Cần Thơ đã tiên phong trong ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy sản xuất lúa chất lượng cao, lúa giảm phát thải và các mô hình canh tác thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Những kết quả này đóng góp quan trọng vào việc triển khai Đề án. Song, ĐBSCL đang chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu và nhu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức sản xuất, hiện đại hóa chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong quá trình chuyển đổi này, sự hợp tác quốc tế giữ vai trò rất quan trọng, đặc biệt là hợp tác với Nhật Bản - quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến, quản trị hiệu quả, công nghệ cao và các tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu. Với sự vào cuộc quyết liệt, với tinh thần trách nhiệm cao của Bộ NN-MT và các bộ, ngành liên quan, các địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân, sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Nhật Bản, JICA và các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ mang đến nhiều cơ hội hợp tác phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp của vùng ĐBSCL và cả nước. Đây là cơ sở để hai bên mở rộng hợp tác, cùng xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, hướng đến phát triển xanh của vùng ĐBSCL.

Ông Hagiwara cho rằng, Diễn đàn là cơ hội để các doanh nghiệp Nhật Bản lắng nghe trực tiếp về mối quan tâm và nhu cầu của các bên liên quan, cả Nhật Bản và Việt Nam. Qua đây, các doanh nghiệp Nhật Bản có thể tham gia vào Đề án, Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản sẽ hỗ trợ cao nhất cho hoạt động này.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng cho biết: Trong thời gian tới, TP Cần Thơ cam kết và luôn đồng hành tạo môi trường đầu tư thuận lợi, cải cách hành chính, hỗ trợ nhanh chóng để doanh nghiệp Nhật Bản triển khai dự án hiệu quả. Đồng hành cùng nhà đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn trong suốt quá trình triển khai. Phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất - chế biến - logistics, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Đồng thời, đảm bảo quỹ đất, vùng nguyên liệu và nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của các dự án hợp tác công nghệ cao trong nông nghiệp; thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong sản xuất lúa gạo và quản lý nông nghiệp.

