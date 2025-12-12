11 tháng, xuất khẩu nông nghiệp đạt hơn 64 tỷ USD

Ngày 11-12, tại TPHCM, Bộ NN-MT tổ chức Hội nghị thường niên Đối tác phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV) 2025 với chủ đề “Thúc đẩy đối tác công - tư trong chuỗi giá trị nông nghiệp phát thải thấp và hội nhập thị trường carbon”.

Theo Bộ NN-MT, nông nghiệp giữ vai trò trụ cột đối với an ninh lương thực, sinh kế của hơn 60% dân số nông thôn và đóng góp trên 15% GDP. Năm 2025, ngành nông nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng tích cực, giá trị gia tăng toàn ngành quý 3-2025 tăng 3,74%; 11 tháng của năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 64 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất lúa chất lượng cao tại ĐBSCL. Ảnh: Cao Phong

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách chiến lược nhằm hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, gồm Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược tăng trưởng xanh, Nghị định về giảm phát thải khí nhà kính và thị trường carbon, cùng Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris. Đặc biệt, năm 2025, Bộ NN-MT đã phê duyệt Đề án sản xuất giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi xanh, chuẩn hóa quy trình canh tác, ứng dụng công nghệ và thúc đẩy hội nhập thị trường carbon.

Bà Beverley Postma, Giám đốc điều hành Grow Asia, nhấn mạnh vai trò của Việt Nam như một hình mẫu về hợp tác công - tư trong khối ASEAN, đồng thời cam kết hỗ trợ PSAV thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chia sẻ tri thức và liên kết khu vực trong quá trình chuyển đổi nông nghiệp xanh.

ĐỨC TRUNG