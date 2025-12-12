Các đơn vị thuế cơ sở phải “cầm tay chỉ việc” hỗ trợ hộ kinh doanh

Sáng 12-12, tại Hà Nội, Cục Thuế tổ chức hội nghị tập huấn, giới thiệu cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh và họp kiểm đếm tình hình thực hiện đề án chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế chủ trì hội nghị. Ảnh: Cục Thuế

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Cục Thuế và trực tuyến tới 34 Thuế tỉnh, thành phố cùng 350 Thuế cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, hội nghị là hoạt động quan trọng nhằm triển khai Quyết định số 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”; đồng thời cụ thể hóa Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” của ngành thuế.

Theo đó, từ năm 2026, ngành thuế sẽ thực hiện chuyển đổi toàn diện từ phương thức thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Trong bối cảnh đó, nhiều hộ kinh doanh lo lắng khi nghe đến việc “xóa bỏ thuế khoán” như: kê khai sai, không nắm chắc quy định, nộp thuế chưa đúng và lo bị xử phạt vi phạm hành chính.

Chính vì vậy, quan điểm xuyên suốt của ngành thuế trong giai đoạn này là hỗ trợ, đồng hành, hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc”, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ, cá nhân kinh doanh yên tâm, tự tin khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương thức kê khai.

Thông qua hội nghị tập huấn, Cục Thuế đã giới thiệu chính thức cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh với trải nghiệm được thiết kế như một “môi trường giả lập” hoàn chỉnh, cung cấp cho người nộp thuế tiếp cận trực quan để làm quen với toàn bộ quy trình quản lý thuế hiện đại, từ đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế đến đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cục Thuế

Để công tác triển khai cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, Phó Cục trưởng Mai Sơn đề nghị các ban, đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Thuế và các thuế tỉnh, thành phố và các thuế cơ sở chủ động quán triệt tới các bộ phận, công chức liên quan đến công tác quản lý, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh nắm chắc các chức năng trên cổng trải nghiệm để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế.

Bên cạnh đó, tiếp tục bố trí lực lượng hỗ trợ trực tiếp theo phương châm “cầm tay chỉ việc” tại các điểm hỗ trợ cố định và các tổ hỗ trợ lưu động ở các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại, khu vực tập trung nhiều hộ, cá nhân kinh doanh.

Song song đó, Cục Thuế yêu cầu thường xuyên rà soát, tổng hợp các vướng mắc, góp ý của hộ, cá nhân kinh doanh phát sinh trong quá trình trải nghiệm; báo cáo, gửi về Cục Thuế theo đúng đầu mối hướng dẫn để kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện cổng, đồng thời cập nhật vào bộ tài liệu, cẩm nang hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh khi chuyển sang phương thức kê khai.

LƯU THỦY