Cơ hội cho các mặt hàng nông sản chủ lực Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc

Quang cảnh diễn đàn chiều 12-11 tại Hà Nội

Chiều 12-11, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tổ chức Diễn đàn Xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản và thiết bị nông nghiệp thông minh.

Chia sẻ thông tin tại diễn đàn, ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết, đây là cơ hội để các doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, kết nối cung - cầu và tìm kiếm cơ hội hợp tác - đầu tư, đồng thời thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng, an toàn và giá trị gia tăng của nông sản, hướng tới nông nghiệp xanh, sạch và bền vững.

Ông Lê Thanh Hòa phát biểu tại diễn đàn chiều 12-11

Ông Lê Thanh Hòa đánh giá, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm gần đây phát triển nhanh và ổn định, với kim ngạch thương mại năm 2024 đạt 205,2 tỷ USD và đến hết tháng 10-2025 đạt 208 tỷ USD. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất Đông Nam Á và thứ 4 thế giới của Trung Quốc.

Theo ông Lê Thanh Hòa, có được kết quả trên là nỗ lực kết nối hợp tác của các cấp chính quyền hai nước và sự năng động, sáng tạo biết chớp thời cơ của doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam. Hàng loạt hiệp định song phương và đa phương đã được ký kết, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho hoạt động thương mại.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Việt Nam như trái cây, thủy sản, gạo, cà phê, hồ tiêu, cao su… đã có mặt rộng rãi tại thị trường Trung Quốc. Đồng thời, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhiều máy móc, thiết bị, công nghệ, vật tư, phân bón, hóa chất từ Trung Quốc phục vụ sản xuất nông nghiệp. “Các doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng quan tâm đầu tư, chuyển giao công nghệ chế biến, bảo quản và nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam” - ông Lê Thanh Hòa phát biểu.

Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính phủ Trung Quốc tái khẳng định sẽ mở rộng nhập khẩu nông sản từ Việt Nam và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư quy mô lớn, chất lượng cao. Đây là cơ hội lớn cho các mặt hàng chủ lực của Việt Nam như trái cây, hạt điều, cà phê, thủy sản, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tại thị trường Trung Quốc ngày càng tăng.

PHÚC HẬU