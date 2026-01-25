Độc đáo tháp gừng bonsai chưng tết

Chị Ánh Dương lựa từng ụ gừng để làm tháp gừng bonsai

Từ tình yêu với những củ gừng mộc mạc nhưng lại ẩn chứa năng lượng ấm áp, chị Nguyễn Thị Ánh Dương đã quyết định mang những củ gừng, một trong những gia vị quen thuộc trong căn bếp của người Việt Nam ra tới phòng khách.

Thế nhưng cái độc đáo mà chị mang tới không phải là những củ gừng nhỏ để trong những chiếc ly thuỷ tinh mà là những tháp gừng lớn, được kết thành từ những ụ gừng sẻ già đan xen cùng sen đá. Mỗi tháp gừng cũng là một phiên bản duy nhất dựa trên dáng tự nhiên của ụ gừng và sự ngẫu hứng của chính chị Dương khi thực hiện các thế tháp.

“Cái khó nhất để bắt đầu làm tháp gừng là tìm được những ụ gừng sẻ già, tôi đã phải lên rẫy ở Đắk Lắk để tìm mua và đặt hàng từ sớm cho mùa tết nhưng số lượng cũng khá hạn chế”, chị Dương chia sẻ.

Một sản phẩm tại xưởng

Thực tế để dựng được dáng tháp đầy đặn, không kẽ hở thì ngoài việc tuyển chọn từng ụ gừng, người làm cũng phải tính toán từng góc nghiêng để khi cây phát triển, cả gừng và sen đều khoe sắc rực rỡ nhất. Ý nghĩa của sự kết hợp giữa gừng và sen đá chính là gừng già mang năng lượng dương, toả hương thơm tự nhiên, khử mùi, làm ấm không gian, còn sen đá thể hiện sự bền bỉ, phú quý. Mỗi tháp gừng bonsai nếu chăm đúng cách có thể chơi từ 2-3 tháng.

Ngoài kết hợp cùng sen đá thì có một số tháp gừng chị Dương kết hợp cùng những loại cây quen thuộc của mùa tết như tắc (quất) để mang đến cảm giác thân quen.

Tháp gừng kết hợp cùng cây tắc (quất)

Hiện giá tháp gừng bonsai của xưởng dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng tuỳ kích cỡ và độ khó của các thế tháp.

Cũng vì yêu gừng nên chị đặt tên cho xưởng của mình là Sinh Khương Gold (sinh khương là cách gọi theo đông y của củ gừng).

THANH DUNG