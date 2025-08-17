Sợi chỉ đỏ kết nối triệu trái tim Việt

Một cách đầy tự nhiên, dòng chảy âm nhạc có một điểm hẹn cảm xúc lớn để mỗi người nhìn, nghe và cảm nhận rất rõ Tổ quốc thiêng liêng hiện hữu trong trái tim mình.

Lời ca hòa nhịp trái tim

Những ngày qua, khán giả cả nước vẫn chưa hết ấn tượng, xúc động đến run người trước hình ảnh kỷ lục hơn 50.000 người có mặt trực tiếp tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) cùng đặt tay lên ngực trái, hát vang Tiến quân ca, Đất nước trọn niềm vui… giữa rừng cờ phấp phới. Đây là màn hòa giọng chưa từng có ở nơi này. Chương trình nghệ thuật chính luận mang tên Tổ quốc trong tim (Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội đồng tổ chức) được gọi vui là “concert quốc gia” - cụm từ bạn trẻ gen Z hay dùng để chỉ các sự kiện nghệ thuật quy mô nhân dịp kỷ niệm lớn của đất nước.

Hình ảnh trong MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” truyền cảm hứng mạnh mẽ về một Việt Nam đoàn kết, hùng cường

Có mặt tại chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đầy xúc cảm tự hào. Anh kể đây là lần đầu anh “đu concert” cùng 50.000 khán giả. “Một chương trình nghệ thuật chính luận gồm những bài hát về quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc… được hòa âm trẻ trung với hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu, màn hình LED hiện đại. Những hình ảnh, cảm xúc hôm đó tôi nhớ mãi. Là giây phút thiêng liêng khi hát Quốc ca, là khi quốc kỳ phấp phới tung bay, hàng chục ngàn ánh đèn LED điện thoại, là tiếng hò reo, bước chân mạnh mẽ của những người lính”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Ngoài Tổ quốc trong tim, còn có các chương trình nghệ thuật lớn ra mắt như: chương trình nghệ thuật chính luận Dưới cờ vinh quang, sự kiện V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, concert V-Fest - Thanh xuân rực rỡ… và đêm nay 17-8, chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào là người Việt Nam diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, nối dài các chương trình nghệ thuật hoành tráng nhân kỷ niệm 80 Quốc khánh. Khán giả Phạm Quỳnh Anh (40 tuổi, phường Bình Lợi Trung, TPHCM) chia sẻ: “Tôi đã không thể rời mắt khỏi màn hình, các chương trình thực sự hay. Âm nhạc có sức mạnh kết nối những trái tim. Qua màn hình, tôi vẫn cảm nhận tinh thần yêu nước dâng đầy. Những ngày này, không khí lễ hội ở khắp nơi, gần như tuần nào cũng có những concert hoành tráng. Những chương trình âm nhạc như thế vừa tạo được không gian giải trí vừa góp phần giáo dục, nhân thêm lòng yêu nước cho thanh thiếu niên”.

Kiến tạo không gian văn hóa tinh thần

Có thể nói, 2025 là năm của nghệ thuật, văn hóa mang đậm tinh thần dân tộc. Rất nhiều chương trình, dự án, album, bài hát về quê hương, đất nước, con người Việt Nam được ra đời với tất cả niềm tự hào. Ngày 2-9 đang đến rất gần, những trái tim Việt Nam khắp nơi lại được hòa nhịp cùng ngọn lửa của Tổ quốc, của tình yêu nước thông qua các ca khúc. Mỗi bài hát là một lời khẳng định, dù thời gian có trôi qua bao lâu, tinh thần yêu nước vẫn rực cháy trong tim người Việt Nam!

Ca sĩ Tùng Dương kết hợp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thực hiện MV Việt Nam, tự hào tiếp bước tương lai

Đầu tháng 8, ca sĩ Võ Hạ Trâm trình làng MV Nguyện là người Việt Nam do nhạc sĩ 9X Đoàn Minh Quân sáng tác. Tiếp đó, ca sĩ Nguyên Vũ ra mắt dự án Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình, gồm 34 ca khúc ca ngợi vẻ đẹp của 34 tỉnh, thành sau hợp nhất. Cùng thời điểm, nhóm nhà sản xuất âm nhạc DTAP công bố ra mắt album và MV Made in Vietnam với sự tham gia của NSND Thanh Hoa, ca sĩ Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi... Nhiều nghệ sĩ khác cũng giới thiệu các dự án ý nghĩa: Trang Pháp với MV Mãi là người Việt Nam; Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thực hiện MV Nguyện thề vì bình yên; Trương Trần Anh Duy với MV Ngân nga Việt Nam; nhạc sĩ Trâm Trần và nhạc sĩ Dương Trường Giang trình làng Vút bay lên Việt Nam…

Đặc biệt, ca sĩ Tùng Dương kết hợp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt MV Việt Nam, tự hào tiếp bước tương lai. Ca khúc sử dụng chất liệu Dance/EDM hiện đại kết hợp nhạc cụ giao hưởng mang đến không gian âm nhạc đậm tinh thần dân tộc khi giới thiệu một Việt Nam đa sắc.

Thành công của các sự kiện, chương trình âm nhạc nghệ thuật chính luận, dự án âm nhạc, ca khúc chủ đề này là tín hiệu đáng mừng. Điều này cho thấy những nỗ lực kiến tạo không gian văn hóa tinh thần đậm bản sắc dân tộc của các nghệ sĩ đã có điểm chạm với khán giả hiện đại. Ngoài nhắc nhớ giá trị lịch sử, lòng yêu nước, thì cách các đơn vị tổ chức, nghệ sĩ thay đổi trong sáng tác, quảng bá đã góp phần không nhỏ tạo nên thành công. Đó là các ca khúc mới kết hợp chất liệu hiện đại và truyền thống, là cách phối mới các ca khúc bất hủ, là sự kết hợp giữa các nghệ sĩ mở ra hướng tiếp cận mới... Cùng với đó là nhiều cách thức để khán giả hòa mình vào các “concert quốc gia” như sử dụng các vật phẩm có hình ảnh cờ đỏ sao vàng, lightstick (gậy phát sáng) hình cờ Tổ quốc, áo in tiêu ngữ Việt Nam… Ngay cả Kiss Cam - một hình thức giải trí quen thuộc của thế giới nhưng khá mới ở Việt Nam cũng xuất hiện trong một số chương trình nghệ thuật chính luận, tạo sự mới lạ, thu hút khán giả, nhất là người trẻ.

Nhưng trên hết, chính tình yêu Tổ quốc, bản sắc văn hóa dân tộc mới là sợi chỉ đỏ quan trọng nhất, xuyên suốt để kết nối hàng triệu trái tim chung nhịp đập cùng hòa giọng với hành khúc tự hào của Tổ quốc, những bản giao hưởng của nguồn cội và khát vọng.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ: “Mỗi thế hệ có cách yêu nước riêng, nghệ sĩ cũng vậy. Thời điểm này, mỗi bài hát yêu nước ra đời có vị trí, vai trò riêng, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang vươn mình bước vào kỷ nguyên mới. Mong khán giả hãy đón nhận các bài hát như một nguồn năng lượng tích cực, một thông điệp đẹp mà các nghệ sĩ dày công sáng tạo, phụng sự đất nước bằng nghệ thuật, nối dài câu chuyện tự hào dân tộc”.

TIỂU TÂN