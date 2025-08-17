Trại sáng tác “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng”: Dấu ấn của các nhà văn TPHCM

Từ ngày 2 đến 16-8, tại Nhà sáng tác Nha Trang (Khánh Hòa), Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Bộ VH-TT-DL) tổ chức Trại sáng tác văn học năm 2025 với chủ đề “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng”. 15 nhà văn trên cả nước đã tham gia trại sáng tác lần này, trong đó TPHCM góp mặt 6 nhà văn.

1. Sau nửa tháng tổ chức, các nhà văn tham gia trại sáng tác đã hoàn chỉnh 20 bản thảo. Trong đó có 12 tiểu thuyết, 3 trường ca, 3 tập bút ký - ghi chép và 2 tập truyện ngắn.

Trong 12 bản thảo tiểu thuyết, có 6 là đến từ các nhà văn TPHCM, gồm: Cục Chính trị tiền phương (Châu La Việt), Lời nguyền Phu La Nhích (An Bình Minh), Người mẹ Đất Thủ (Nguyễn Minh Ngọc), Mùa biển lặng (Nguyễn Thu Hà), Từ đó (Hồ Thị Ngọc Hoài), Bên dòng kinh Vĩnh Tế (Phan Đức Nam).

Nhà văn Nguyễn Thu Hà trò chuyện cùng hai học viên Học viện Hải quân (Khánh Hòa)

Cục Chính trị tiền phương của nhà văn Châu La Việt là tiểu thuyết chiến tranh khắc họa chân thực và sinh động những con người gánh vác trọng trách tư tưởng, tinh thần người lính nơi chiến trường. Tác phẩm tái hiện bối cảnh ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, nơi mà công tác chính trị - tư tưởng trở thành “mạch máu” nuôi dưỡng ý chí chiến đấu, gắn kết cán bộ, chiến sĩ và giữ vững niềm tin tất thắng.

Đây cũng là tác phẩm mà nhà văn Châu La Việt, vốn là trợ lý tuyên huấn một binh trạm, đã ấp ủ nhiều năm. Với lối viết giàu trải nghiệm của người trong cuộc, tác giả không chỉ dựng lại những sự kiện lớn, mà còn khắc họa đời sống nội tâm, tình đồng đội, nỗi nhớ quê hương và sự hy sinh thầm lặng phía sau chiến hào của các cán bộ chính trị, tuyên huấn trong cuộc chiến tranh cách mạng Việt Nam.

Tiểu thuyết Người mẹ Đất Thủ của nhà văn Nguyễn Minh Ngọc lấy bối cảnh vùng “Đất Thủ” (Thủ Dầu Một, TPHCM), khắc họa hình tượng một người mẹ miền Nam kiên trung, sớm tham gia cách mạng, đi trọn hai cuộc trường chinh của dân tộc. Qua số phận nhân vật trung tâm và những con người quanh bà, tác phẩm phản ánh sinh động đời sống kháng chiến của đồng bào miền Nam, góp phần làm nên thắng lợi chung của dân tộc.

Sau một thời gian viết về đề tài cuộc sống hôm nay, tại trại sáng tác lần này, nhà văn An Bình Minh quay lại đề tài chiến tranh cách mạng với bản thảo tiểu thuyết Lời nguyền Phu La Nhích. Tác phẩm xoay quanh cuộc tình đầy bi tráng giữa một chàng lái xe và cô thanh niên xung phong trên đèo Phu La Nhích - cung đường hiểm yếu của đường 20 Quyết Thắng. Bên cạnh khắc họa một chuyện tình đặc biệt, tác phẩm nhằm tôn vinh thế hệ thanh niên xung phong, lái xe Trường Sơn - những người sống, chiến đấu và yêu trong gian khổ, để lại dấu ấn không phai trong ký ức về một thời máu lửa.

Bên dòng kinh Vĩnh Tế của nhà văn Phan Đức Nam là tiểu thuyết chiến tranh đậm chất sử thi và bi tráng. Câu chuyện theo bước chân một người chiến sĩ đặc công qua những năm tháng khốc liệt, nơi từng trận đánh vang dội bên dòng kinh Vĩnh Tế trở thành chứng nhân cho lòng dũng cảm và mưu trí. Nhưng cuộc đời người anh hùng ấy không chỉ có chiến công, trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, gia đình anh bị địch sát hại, để lại một nỗi đau khôn nguôi. Anh mang cả mất mát ấy vào chiến trận, biến nỗi đau thành sức mạnh, sống và chiến đấu như một dòng sông âm thầm chảy, bền bỉ mà mãnh liệt để bảo vệ quê hương, đất nước.

Khác với những tác phẩm của các bạn văn, Mùa biển lặng của Nguyễn Thu Hà lại kể về một gia đình với cha và 3 con trai cùng phục vụ trong Quân chủng Hải quân. Người cha, công tác trên một tàu vận tải từ chiến tranh đến thời hòa bình, nay đã nghỉ hưu. 3 người con trai lại tiếp bước, người con cả là cán bộ chính trị công tác ở quần đảo Trường Sa; con thứ là sĩ quan thông tin trên tàu Cảnh sát biển; con út vào lực lượng Đặc công nước tinh nhuệ. Mỗi người một cá tính nhưng đều quyết đoán, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, cùng những người phụ nữ của mình vượt qua khó khăn đặc thù đời lính. Tác phẩm khép lại với hình ảnh con trai người anh cả, thế hệ thứ 3 của gia đình, lại tiếp bước ông, cha, lên đường bảo vệ Tổ quốc.

2. Đánh giá về trại sáng tác năm 2025, Đại tá Phạm Xuân Trường, Giám đốc NXB Quân đội Nhân dân, cho biết, các tác phẩm đều lấy hình tượng người chiến sĩ cách mạng làm nhân vật trung tâm. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt so với các trại sáng tác trước đây là bối cảnh đã đa dạng hơn, không giới hạn ở cuộc kháng chiến chống Mỹ, những người lính trong các tác phẩm còn sống và chiến đấu, bảo vệ bình yên Tổ quốc cả trong thời bình hôm nay.

Về chất lượng của các tác phẩm, Trung tá Xuân Hùng, Trưởng Phòng Biên tập sách văn hóa văn nghệ (Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân), nhận xét, các tác phẩm đều có nét riêng, thể hiện nỗ lực tìm tòi hướng đi mới trong sáng tác về đề tài chiến tranh, người lính cách mạng. Đặc biệt, các tác giả xuất thân là người lính tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng khi khai thác các chất liệu thực tế sống động mà họ cũng là những nhân chứng trực tiếp.

“Nhiều năm qua, lực lượng các nhà văn, nhà thơ TPHCM, nhất là những cây bút xuất thân từ người lính đã tham gia các trại sáng tác và đóng góp nhiều tác phẩm có giá trị cao, có thể kể đến như: Trần Văn Tuấn, Phạm Sỹ Sáu, Hà Đình Cẩn, Nguyễn Ngọc Mộc, Nguyễn Minh Ngọc, Châu La Việt, An Bình Minh… Tất cả đã góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú cho dòng văn học chiến tranh cách mạng, giúp khơi dậy cảm hứng, trách nhiệm và tinh thần yêu nước trong bạn đọc. Đó cũng là những giá trị to lớn mà các Trại sáng tác văn học với chủ đề “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” đã và đang làm được”, Trung tá Xuân Hùng nhận xét.

TRIỆU PHONG