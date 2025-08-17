Tiết mục dự thi của Phương Mỹ Chi với ca khúc được biến tấu sáng tạo từ bài hát thiếu nhi quen thuộc với những câu hát đầy năng lượng: "Em là con ếch con/ Có hai là hai mắt tròn" thể hiện tinh thần dám làm, dám thử thách.

Kết thúc Live stage 4 đầy căng thẳng, 16 cái tên xuất sắc nhất chính thức bước vào Chung kết 1 Em xinh “say hi”. Mỗi người đều tỏa sáng với tiết mục solo đầy cảm xúc và bất ngờ, kể câu chuyện chính mình thông qua âm nhạc.

Trong chung kết 1, các thí sinh sẽ lần lượt trình diễn tiết mục solo cá nhân. Chương trình cũng công bố phần bình chọn của khán giả nhằm tìm ra 1 quán quân, 1 á quân và Best 5 với 2 bài thi: 16 tiết mục độc lập, 4 tiết mục nhóm.

Phương Mỹ Chi mang hình ảnh chú ếch con lên sân khấu. Ảnh: VieChannel

Như thường lệ, Phương Mỹ Chi luôn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Tiết mục Ếch ngoài đáy giếng tiếp tục khẳng định năng lượng tươi trẻ, đầy tự hào dân tộc của Phương Mỹ Chi. Ca khúc được biến tấu sáng tạo từ bài hát thiếu nhi quen thuộc với hình ảnh chú ếch con.

Saabirose mang đến màu sắc mới. Ảnh: VieChannel

Trong đêm thi này, Saabirose mang đến bất ngờ lớn khi từ một rapper cá tính chuyển sang màu sắc buồn, sâu lắng hoàn toàn khác biệt qua ca khúc Lời thú tội.

Đây là tiết mục duy nhất ở tập 12 có sân khấu không dàn dựng phức tạp, nhằm tôn lên chính giọng hát và sự hiện diện của cô. Tuy mang tính chất sâu lắng, ca khúc vẫn cho thấy sự cá tính và quyến rũ đặc trưng của nữ idol. Đặc biệt, ca khúc được thể hiện bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt; đồng thời Saabirose một mình đảm nhận cả verse hát và rap trong bài.

Lâm Bảo Ngọc có phần trình diễn phá vỡ giới hạn bản thân. Ảnh: VieChannel

Ái kỷ được xem là phần trình diễn phá vỡ giới hạn của Lâm Bảo Ngọc. Cô tự tin tổng hợp tất cả những khả năng mình có thể làm được. Ca khúc vừa sôi động, cá tính vừa khéo léo lồng khả năng lên nốt cao đáng gờm.

Trong tiết mục này cô cũng cho thấy sự đa dạng khi vừa hát vừa rap, khẳng định mình không chỉ là ca sĩ có giọng ca nội lực mà còn biết nhảy và rap.

Lamoon và tiết mục mang màu sắc đương đại. Ảnh: VieChannel

Trong đêm thi, Lamoon mang đến ca khúc âm nhạc dân tộc đương đại Dương gian. Tác phẩm kết hợp giữa truyền thống và đương đại từ trang phục đến phong cách trình diễn.

Juky San mang đến chung kết 1 tiết mục Người đầu tiên sâu lắng nhưng đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao với nhiều đoạn ngân phức tạp và những nốt cao thử thách. Điểm nhấn của tiết mục là màn khiêu vũ đôi ấn tượng với nam dancer, thể hiện khả năng múa điêu luyện.

Bảo Anh. Ảnh: VieChannel

Cô ấy không yêu anh của Bảo Anh cùng sự góp mặt của Phúc Du tạo thêm sức hút cho tiết mục. Từng bị đánh giá thiếu “lửa”, nhưng trong tiết mục này cô được đánh giá có thần thái đặc biệt của người nghệ sĩ "chinh chiến lâu năm trên sân khấu".

Sau chung kết 1, 8 tiết mục còn lại của Em xinh “say hi” hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ không kém phần thú vị. Tập 13 - chung kết 2 của chương trình lên sóng lúc 20 giờ Chủ nhật, ngày 17-8 trên kênh HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.

HẢI DUY