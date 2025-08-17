Chương trình nhạc kịch bolero “Chờ người”

Tối 16-8, tại Nhà hát Bến Thành, Trung tâm Bolero Một Thời tổ chức biểu diễn vở nhạc kịch bolero " Chờ người".

Vở nhạc kịch kể cho khán giả nghe câu chuyện tình yêu của những người trẻ, luôn có nhiều khát vọng về tương lai và dành hết niềm tin tưởng vào cuộc đời tươi sáng phía trước.

Tuy nhiên, vì những thử thách của cuộc đời và áp lực cuộc sống, nên tình yêu đôi lứa của họ gặp trái ngang, gian khó. Họ yêu nhau chân thành nhưng lại không được ở bên nhau trong suốt cuộc đời. Cái kết buồn của câu chuyện tình yêu gửi gắm thật nhiều nỗi niềm của người con gái chung tình.

Bên cạnh đó, nội dung vở nhạc kịch cũng khai thác chiều sâu về tình cảm gia đình, ngợi ca tình mẹ con và nỗi niềm của tình mẹ bao la rộng lớn luôn dành cho những đứa con thân yêu, dù con còn nhỏ hay khi con đã trưởng thành.

Nhạc kịch bolero Chờ người đã kể một câu chuyện thật đời và đậm chất tình, chất chứa nhiều tâm sự, được thể hiện qua những sáng tác âm nhạc: Nắng lên xóm nghèo, Thề non hẹn biển, Sao chưa thấy hồi âm, Con đường mang tên em, Lòng mẹ 2, Được tin em lấy chồng, Không phải tại chúng mình, Chờ người…

Vở nhạc kịch có sự tham gia biểu diễn của các giọng ca trẻ: Thu Hường, Huỳnh Thật, Quỳnh Trang, Tâm Nguyên, Ngọc Hương…

BẢO LÂM