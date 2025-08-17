Văn hóa - Giải trí

Hơn 30.000 khán giả cùng hòa nhịp trong "Tự hào là người Việt Nam"

Tối 17-8, quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành biển người rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Hơn 30.000 khán giả lặng đi trong giây phút sân khấu bừng sáng, tiếng nhạc vang lên như nhịp tim chung của một dân tộc.

Chương trình nghệ thuật Tự hào là người Việt Nam
Chương trình nghệ thuật Tự hào là người Việt Nam

Tới dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

964262665595249036.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự chương trình

Chương trình Tự hào là người Việt Nam do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, Bộ VH-TT-DL, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện.

f2470e8f3042b81ce153.jpg
Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9

Tự hào là người Việt Nam không chỉ là chương trình nghệ thuật mà là hành trình cảm xúc, nơi quá khứ hào hùng gặp hiện tại rực rỡ, nơi tình yêu Tổ quốc thăng hoa trong từng ánh mắt, từng tiếng hò reo.

98e7e4492f84a7dafe95.jpg
Chương trình được dàn dựng công phu

Chương trình được dàn dựng công phu với 3 phần: Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam, Một Việt Nam - Triệu trái tim và Tự hào là người Việt Nam.

Sân khấu lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời đất, biến mỗi ánh sáng, mỗi hình khối thành lời kể sống động về nguồn cội và khát vọng dân tộc.

Hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên múa cùng các ca sĩ, ban nhạc như: Tùng Dương, Hòa Minzy, Dương Trần Nghĩa, Anh Tú, ban nhạc Bức Tường... mang đến màn trình diễn như một bản giao hưởng của âm thanh, ánh sáng và cảm xúc, khiến khán giả như lạc vào thời gian của lịch sử và văn hóa.

1867624117015134531.jpg

Không khí dâng trào khi các ca khúc vang lên, từ những giai điệu truyền thống chan chứa ký ức đến nhạc hiện đại sôi động, cả biển người cùng hòa chung nhịp tim và niềm tự hào dân tộc. Mỗi hiệu ứng ánh sáng, mỗi tiết mục bất ngờ như chạm vào trái tim người xem, nhắc nhở họ về hành trình 80 năm dựng nước và giữ nước, về những hy sinh của các thế hệ đi trước.

e3c8bfe31121997fc030.jpg
Hơn 30.000 khán giả đã có mặt tại quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để tham dự chương trình

Đêm Tự hào là người Việt Nam là nhịp cầu kết nối triệu trái tim con người Việt, một lần nữa khơi dậy tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết lan tỏa khắp muôn nơi.

MAI AN

