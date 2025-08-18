Giai điệu mùa thu của HBSO: Nối dài tình yêu nghệ thuật

Những ngày này, tại Nhà hát thành phố, Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu năm 2025 đang diễn ra sôi nổi với những chương trình nghệ thuật hàn lâm đặc sắc. Qua 20 năm tổ chức, Giai điệu mùa thu đã trở thành thương hiệu của Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch TPHCM (HBSO) và được khán giả trông chờ.

20 năm Giai điệu mùa thu

Tháng 8-2005, chương trình nghệ thuật Giai điệu mùa thu lần đầu tiên được HBSO giới thiệu đến khán giả. Mục tiêu ban đầu của chương trình là tạo một sân chơi mới cho các tài năng nghệ thuật âm nhạc hàn lâm trong nước; các tài năng, nghệ sĩ là người Việt được đào tạo ở nước ngoài; làm cầu nối giao lưu, gặp gỡ, trao đổi chuyên môn với các nghệ sĩ quốc tế. Ngay sau chương trình đầu tiên, Giai điệu mùa thu đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của khán giả, trở thành nền tảng để HBSO duy trì tổ chức theo định kỳ, dần trở thành điểm hẹn văn hóa, giải trí đặc biệt, thu hút đông đảo khán giả thành phố và du khách theo dõi, đón đợi.

Năm 2013, nhà hát nâng tầm chương trình thành Liên hoan nghệ thuật theo hình thức 2 năm tổ chức một lần và Giai điệu mùa thu trở thành điểm son nổi bật, nơi duy nhất trong cả nước tổ chức định kỳ những đêm trình diễn nghệ thuật chất lượng, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, uy tín trong nước và quốc tế. Tham gia chương trình, bên cạnh những nghệ sĩ khách mời người Việt Nam như: NSND Đặng Thái Sơn, nghệ sĩ piano Bích Trà, nghệ sĩ violin Chương Vũ… còn có các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Giáo sư - chỉ huy dàn nhạc tài năng người Đức Kerstin Behnke, biên đạo múa người Na Uy Johanne Jakhelln Constant…

Tuy nhiên, đóng vai trò chủ đạo trong suốt các kỳ liên hoan vẫn là các nghệ sĩ tài năng của HBSO, có thể kể đến những cái tên như: Tăng Thành Nam, Nguyễn Phúc Hùng, Nguyễn Phúc Hải, Trần Nhật Minh, Phạm Trang, Nguyễn Mạnh Duy Linh, Hồ Phi Điệp, Trần Hoàng Yến, Đàm Đức Nhuận, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Duyên Huyền… Cùng các nghệ sĩ của dàn hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng HBSO, tất cả đã góp sức không nhỏ để mang đến cho khán giả các màn trình diễn giao hưởng, thính phòng, thanh nhạc, nhạc kịch, múa ballet, múa đương đại… theo tiêu chuẩn cao nhất ở Việt Nam hiện nay.

Với thành tựu đạt được, năm 2022, Liên hoan Giai điệu mùa thu của HBSO đã được vinh danh là sự kiện văn hóa nghệ thuật cấp thành phố, góp phần khẳng định một “thương hiệu văn hóa” quan trọng của TPHCM.

Liên hoan Giai điệu mùa thu trở thành thương hiệu của HBSO

Năm 2025 và những điểm nhấn đặc biệt

Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu lần thứ 14 năm 2025 có bước tiến mới với 7 chương trình biểu diễn quy mô, hoành tráng, mang đến cho khán giả thành phố những bản giao hưởng nổi tiếng của Việt Nam như: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người; Khát vọng; Lên ngàn; Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ; Rạng rỡ Việt Nam; Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam; bản overture Mùa xuân thế kỷ; trích vũ kịch Ngọc trai đỏ; Tượng đài vô danh (chương II và III), Rhapsody Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình cũng giới thiệu những kiệt tác của âm nhạc thế giới, như: Bản Giao hưởng số 1 “Titan” cung Rê trưởng của Gustav Mahler, Brandenburg Concerto số 3 cung Sol trưởng của Johann Sebastian Bach, Bản Giao hưởng số 9 cung Rê thứ của Ludwig van Beethoven…

Nói về điểm nhấn của liên hoan năm nay, nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Duy Linh cho biết: “Lần đầu tiên dàn hợp xướng sẽ trình diễn acapella (hát không nhạc đệm), giúp phô diễn kỹ thuật thanh nhạc của toàn bộ đoàn nhạc kịch và các giọng ca solo. Đặc biệt, liên hoan lần này cũng là lần đầu HBSO dàn dựng và công diễn vở ballet kinh điển Hồ thiên nga”.

Chia sẻ thêm về vở ballet Hồ thiên nga, biên đạo múa Nguyễn Phúc Hải bộc bạch: “Khi quyết định thực hiện vở ballet Hồ thiên nga, chúng tôi cũng rất lo về nhân sự, vì nhà hát không có đủ diễn viên. Chúng tôi đã mời thêm các nghệ sĩ Trường Trung cấp Múa TPHCM và Trung tâm đào tạo Sasa Ballet cùng hợp tác. Điều này góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật múa đến với tất cả diễn viên múa tương lai nói riêng và công chúng yêu thích múa nói chung tại TPHCM”.

Với những tác phẩm Việt Nam, nhạc trưởng - NSƯT Lê Ha My chia sẻ: “Liên hoan tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Chúng tôi mong muốn nhân dịp này, thông qua việc biểu diễn những tác phẩm của các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc tài hoa để vinh danh những nghệ sĩ đã ghi dấu ấn vào dòng chảy lịch sử khí nhạc Việt Nam, như: nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, nhạc sĩ Hoàng Cương, nhạc sĩ Ca Lê Thuần, Thiếu tướng - NGƯT - nhạc sĩ Đức Trịnh, PGS-TS - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân”.

Một điểm đáng chú ý của liên hoan Giai điệu mùa thu 2025 là toàn bộ vé của 7 chương trình đều dành tặng cho khán giả trong và ngoài nước, những người yêu thích nghệ thuật cổ điển, góp phần quảng bá và lan tỏa mạnh mẽ cho liên hoan, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật ngày càng cao của công chúng.

THÚY BÌNH