Phim ảnh thúc đẩy du lịch tăng trưởng

Phim ảnh không chỉ là loại hình giải trí, mà còn là một công cụ quảng bá khá hữu hiệu giúp phát triển ngành du lịch. Theo khảo sát mới đây của mạng đặt phòng Expedia, điện ảnh và phim truyền hình đã trở thành nguồn thúc đẩy tăng trưởng du lịch hàng đầu, mạnh hơn cả mạng xã hội.

Du khách tham quan một địa điểm quay trong loạt phim The Lord of the Rings. Ảnh: TOURISM NEW ZEALAND

Nhờ vào lối kể chuyện hấp dẫn, phim ảnh dễ lôi cuốn khán giả vào những hành trình thú vị, thường khác xa với cuộc sống thường ngày. Những cảnh phim đẹp gợi lên trong lòng khán giả mong muốn ghé chân đến thăm những nơi họ từng được xem trong phim.

Những năm gần đây, Hàn Quốc gặt hái nhiều thành quả trong việc thúc đẩy du lịch nhờ các loạt phim truyền hình như Itaewon Class, Dae Jang Geum và nhất là ba mùa phim Squid Game. Các bộ phim này chẳng những lôi cuốn được nhiều khách du lịch mà còn giúp phổ biến ẩm thực của xứ Kim chi. Trước đó, trong những năm 2001-2004, số du khách quốc tế đến thăm New Zealand đã tăng 50%, nơi từng quay loạt phim thần thoại The Lord of the Rings. Còn tại Anh, từ năm 2011-2014, loạt phim phù thủy Harry Potter đã góp phần nhân lên hơn gấp đôi số du khách nước ngoài đến thăm các phim trường tại Anh…

Đài RFI dẫn lời bà Nawel Chaouni, giảng viên ngành truyền thông, thông tin tại Đại học Clermont Auvergne (Pháp), cho biết các quốc gia đã mất một thời gian khá dài trước khi nhận thức được về tiềm năng quảng bá du lịch của phim ảnh. Hiện tượng này trở nên rõ nét sau các loạt phim Game of Thrones hoặc The Lord of the Rings. Các chính quyền địa phương lúc bấy giờ mới nhận ra được cơn sốt phim ảnh có thể tạo ra nơi người hâm mộ, từ đó mà các điểm đến thu hút được thêm nhiều du khách.

Tuy nhiên, cũng theo bà Chaouni, không phải nơi nào cũng thành công trong việc quảng bá du lịch nhờ vào phim ảnh. Theo đó, nhiều quốc gia hay vùng miền chưa có tầm nhìn xa nên dễ rơi vào thế bị động, không đáp ứng kịp thời nhu cầu của du khách. “Các chuyên viên làm việc trong ngành du lịch cần phải phản ứng nhanh. Họ cần phải biết thích nghi với tình huống mới, điều chỉnh cơ cấu cũng như cách cải tổ để đáp ứng nhu cầu trước cơn sốt của người hâm mộ. Qua các nền tảng trực tuyến, một bộ phim có thể thành công nhanh chóng nhờ vào mức độ lan truyền trên mạng xã hội; tạo cơn sốt toàn cầu chỉ trong vài tuần, thậm chí vài ngày”, bà Chaouni nói.

Giảng viên của Đại học Clermont Auvergne gợi ý, các hội đồng thành phố cần tổ chức tour tham quan có hướng dẫn, thiết lập các tấm bảng chỉ dẫn để tạo cơ hội cho du khách đi xem những địa điểm từng được quay phim. Và quan trọng hơn hết, cần phải cải thiện cơ sở hậu cần, từ việc mở thêm nơi lưu trú, tăng cường các dịch vụ ăn uống, vận chuyển để tránh du khách bị thất vọng: xem cảnh phim rất đẹp, nhưng đến khi trải nghiệm thì không cuốn hút chút nào.

Bà Chaouni cũng nhấn mạnh về một bước ngoặt khá bất ngờ khi các nền tảng trực tuyến chuyên sản xuất các loạt phim ăn khách, giờ cũng tham gia khai thác du lịch qua việc tổ chức các tour tham quan theo chủ đề phim ảnh. Trước đây, các nền tảng này vốn chỉ là đơn vị phân phối phim và nội dung trực tuyến. “Giờ đây, họ bán tour tham quan, theo chủ đề phim ảnh, để giúp người xem được trải nghiệm những khoảnh khắc y như trong những bộ phim”, bà Chaouni cho biết.

Quảng bá du lịch qua phim ảnh giống như một “mỏ vàng” mà nhiều nước muốn khai thác. Tuy nhiên, theo bà Chaouni, quan hệ giữa ngành du lịch và điện ảnh vẫn chỉ đang dừng lại ở những cái bắt tay ngẫu nhiên. Về điểm này, bà Chaouni cho rằng cần có tính chủ động và một chiến lược dài hạn, một nguồn kinh phí đầu tư bài bản nhằm tạo thêm hiệu quả, quản lý các luồng du khách để tránh bị quá tải.

MINH CHÂU