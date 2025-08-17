Ca sĩ Tạ Minh Tâm, Quốc Hưng, Việt Hoàn, Anh Thơ cùng kể chuyện lịch sử 80 năm văn hóa đồng hành cùng dân tộc

Chương trình nghệ thuật “80 năm vinh quang, tự hào - Văn hóa đồng hành cùng dân tộc” diễn ra tối 23-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ tái hiện hành trình tám thập kỷ ngành văn hóa gắn bó với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật “80 năm vinh quang, tự hào - Văn hóa đồng hành cùng dân tộc”

Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28-8-1945 – 28-8-2025), do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam thực hiện. Chương trình có sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn như NSND Tạ Minh Tâm, NSND Quốc Hưng, NSND Mai Hoa, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Anh Thơ...

Chương trình tái hiện hành trình tám thập kỷ ngành văn hóa

Tổng đạo diễn, NSND Trần Bình cho biết: “Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là hành trình cảm xúc đưa khán giả nhìn lại chặng đường 80 năm của ngành văn hóa Việt Nam”.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp từ ca, múa, nhạc đến hình ảnh tư liệu..., chương trình tái hiện các giai đoạn lịch sử: những ngày đầu giành độc lập, hai cuộc kháng chiến cứu nước, xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, Đại thắng mùa Xuân 1975 và công cuộc đổi mới, hội nhập. Đặc biệt, phần tri ân nghệ sĩ - chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh trong kháng chiến được xem là điểm nhấn giàu xúc động.

Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền chia sẻ: “Kể câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật là cách để lịch sử trở nên gần gũi, dễ khắc sâu hơn trong lòng khán giả”. Vinh dự biểu diễn tác phẩm hòa tấu Tự nguyện cùng nhóm Tứ tấu dây, nữ nghệ sĩ cho biết họ đã luyện tập trong nhiều tuần với mong muốn đem đến cho khán giả những khoảnh khắc lắng đọng, góp phần làm nên thành công của chương trình và lan tỏa tinh thần yêu nước sâu sắc đến cộng đồng.

Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền

Chương trình nghệ thuật đặc biệt này không chỉ đơn thuần là dịp kỷ niệm, mà còn là lời tri ân các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, trí thức văn hóa đã cống hiến, cũng như khẳng định trách nhiệm của hôm nay trong việc tiếp tục nuôi dưỡng sức sống của văn hóa Việt Nam trên hành trình mới.

Ca sĩ Anh Thơ: “Đây là dịp để mỗi văn nghệ sĩ được sống lại những trang sử hào hùng, cảm nhận sâu sắc vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần và sức mạnh nội sinh của đất nước. Mỗi giai điệu trong chương trình không chỉ là âm nhạc, mà còn là lời tri ân lịch sử. Với tôi, hát trong dịp kỷ niệm 80 năm ngành văn hóa là hát bằng tất cả niềm tự hào và biết ơn”.

MAI AN