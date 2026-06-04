Xu hướng đổi đồ cũ lấy ưu đãi mua sắm đang được nhiều nhà bán lẻ triển khai trong thời gian gần đây. Ngoài yếu tố tiết kiệm, các chương trình này còn góp phần kéo dài vòng đời vật dụng và giảm lượng rác thải phát sinh từ sinh hoạt gia đình.

Với nhiều gia đình, những chiếc nồi, chảo cũ, bình đun hỏng, can nhựa đựng nước giặt sau khi sử dụng thường được giữ lại hoặc bỏ quên trong một góc nhà. Tuy nhiên, thay vì thải bỏ, người tiêu dùng nay có thêm lựa chọn đổi các vật dụng này để nhận ưu đãi khi mua sản phẩm mới.

Đây là nội dung chương trình “Thu cũ đổi mới” được hệ thống Co.opSmile triển khai từ ngày 28-5 đến 31-7, áp dụng với một số nhóm hàng gia dụng và hóa phẩm. Khách hàng mang nồi, chảo, bình đun cũ hoặc các loại can nhựa, vỏ nhựa đã qua sử dụng đến cửa hàng sẽ được mua sản phẩm mới cùng nhóm với giá ưu đãi, mức giảm lên đến 53%.

Hiện nay, nhiều mặt hàng hóa phẩm nhãn riêng Co.op Select đang được giảm giá đáng kể như nước giặt Lavender túi 3,5kg còn 85.000 đồng, nước lau sàn hương thảo túi 3,2 lít còn 45.000 đồng và nước rửa chén chanh Yuzu túi 3,2kg còn 53.000 đồng. Trong khi đó, ở nhóm gia dụng, khách hàng có thể lựa chọn các sản phẩm như nồi inox 3D 20cm giá 205.000 đồng, bình đun inox 2 lớp còn 199.000 đồng và chảo inox 304 còn 175.000 đồng.

ANH THÙY