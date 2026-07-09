Siêu thị tăng ưu đãi hàng thời trang

Không chỉ tập trung vào thực phẩm và hàng tiêu dùng, nhiều hệ thống siêu thị đang mở rộng chương trình khuyến mãi sang ngành hàng thời trang nhằm thu hút người tiêu dùng trong mùa hè. Tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra... trên toàn quốc, nhiều sản phẩm may mặc và phụ kiện đang được giảm giá từ 10%-35% trong khuôn khổ chương trình “Lễ hội Việt - 34 sắc màu tự hào”, kéo dài đến ngày 22-7.

Hàng thời trang được giảm giá mạnh tại Co.opXtra (ẢNH: KHÁNH CHI)

Đợt khuyến mãi tập trung vào các mặt hàng có nhu cầu cao trong mùa hè như áo thun, áo sơ mi, quần short, váy, đồ bộ mặc nhà, đồ bơi và phụ kiện. Nhiều sản phẩm thời trang nữ được giảm đến 35%, đầm mặc nhà giảm 30%, quần nữ giảm 25%, trong khi áo thun và đồ bộ nữ giảm 20%. Ở nhóm thời trang nam, áo sơ mi có giá từ 149.000 đồng, áo khoác còn 179.000 đồng, áo thun từ 89.000 đồng, quần short từ 155.000 đồng và quần jean từ 269.000 đồng. Theo đại diện Saigon Co.op, chương trình giảm giá ngành hàng thời trang là một trong những hoạt động hưởng ứng kế hoạch kích cầu tiêu dùng của TPHCM trong năm 2026. Theo kế hoạch, thành phố sẽ triển khai 2 mùa kích cầu lớn, gồm chương trình “Tưng bừng mua sắm hè” bắt đầu từ ngày 7-7, gắn với các ngày mua sắm cao điểm 8-8 và 9-9; cùng chương trình “Tưng bừng mua sắm xuân” diễn ra từ ngày 11-11-2026 đến 2-2-2027.

LAN ANH