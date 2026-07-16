Gạo sản xuất theo quy trình giảm phát thải lên kệ siêu thị

Gần đây, người tiêu dùng khi đến mua sắm tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra... khu vực TPHCM khá bất ngờ khi thấy trên quầy kệ xuất hiện thêm gạo mới có tên Gạo thơm ST25 phát thải thấp. Theo đó, sản phẩm được sản xuất theo quy trình canh tác giảm phát thải, có khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chí về phát triển bền vững. Gạo được đóng gói 5kg với giá bán 225.000 đồng, tương đương khoảng 45.000 đồng/kg.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, việc đưa gạo phát thải thấp vào hệ thống bán lẻ nhằm mở rộng đầu ra cho các vùng nguyên liệu tham gia sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải, đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm xanh ngay trong kênh phân phối hiện đại.

Trước đó, Saigon Co.op đã phối hợp với các hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất lúa gạo triển khai mô hình bao tiêu vùng nguyên liệu canh tác giảm phát thải. Không chỉ hỗ trợ đầu ra, hệ thống bán lẻ còn đưa sản phẩm đến hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, góp phần hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu dùng đối với các sản phẩm nông nghiệp xanh.

PHƯƠNG ANH