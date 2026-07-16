Dấu ấn thương hiệu Việt trên thị trường bán lẻ

Cùng với quá trình mở cửa nền kinh tế, thị trường bán lẻ Việt Nam đã phát triển nhanh cả về quy mô lẫn chất lượng và trở thành một trong những thị trường năng động nhất khu vực.

Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị Co.opmart (ẢNH: PHÚC ANH)

Đồng hành cùng hàng Việt

Năm 1996, khi Co.opmart đường Cống Quỳnh (TPHCM) chính thức hoạt động, thị trường bán lẻ hiện đại Việt Nam chỉ ở giai đoạn sơ khai, phần lớn người dân vẫn mua sắm tại các chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa. Sau 30 năm, thị trường bán lẻ Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những thị trường năng động nhất khu vực với quy mô ước đạt khoảng 269 tỷ USD. Cùng với sự phát triển của thị trường, Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) cũng mở rộng thành hệ sinh thái bán lẻ với hơn 800 điểm bán trên cả nước, phục vụ hơn 1 triệu lượt khách mỗi ngày.

Đến nay, doanh thu của Saigon Co.op đã tăng hơn 30.000 lần so với thời điểm mới thành lập, đạt trên 32.000 tỷ đồng vào năm 2025. Riêng trong năm qua, hệ thống mở thêm gần 100 điểm bán mới, đồng thời đưa vào vận hành Trung tâm phân phối phía Tây TPHCM nhằm tăng năng lực logistics và rút ngắn thời gian đưa hàng hóa đến các điểm bán.

Theo ông Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, ngay từ những ngày đầu, Co.opmart đã lựa chọn phát triển trên nền tảng hàng Việt và mô hình kinh tế hợp tác. Định hướng này giúp hệ thống duy trì sự ổn định qua nhiều giai đoạn biến động của thị trường, đồng thời xây dựng mối liên kết lâu dài với hàng ngàn nhà cung ứng trong nước.

Theo đánh giá của Liên minh HTX Việt Nam, sự phát triển của Co.opmart đã phản ánh quá trình trưởng thành của ngành bán lẻ hiện đại Việt Nam. Nếu như giai đoạn đầu, các siêu thị chủ yếu thực hiện chức năng phân phối hàng hóa thì đến nay đã trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng. Với Saigon Co.op, vai trò đó được thể hiện thông qua việc kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với người tiêu dùng; đồng hành xây dựng vùng nguyên liệu, chuẩn hóa chất lượng, truy xuất nguồn gốc, phát triển bao bì, đưa sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và đặc sản địa phương vào hệ thống bán lẻ hiện đại... Đặc biệt, nhiều năm liền, Saigon Co.op là đơn vị nòng cốt tham gia chương trình bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung các nhóm hàng thiết yếu; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước mở rộng xuất khẩu sang Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… thông qua liên kết với các hợp tác xã trên thế giới.

Đồng hành cùng Co.opmart hơn 20 năm, ông Trương Chí Cường, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, cho biết, việc duy trì sản lượng tiêu thụ ổn định thông qua hệ thống Co.opmart giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào cũng như bảo đảm đầu ra cho sản phẩm với giá hợp lý. “Sự ổn định của hệ thống phân phối đã tạo điều kiện để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư mở rộng nhà xưởng, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu lâu dài”, ông Trương Chí Cường chia sẻ.

Không riêng Vĩnh Thành Đạt, nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn cũng xem Saigon Co.op là đối tác chiến lược trong quá trình mở rộng thị trường. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Giám đốc kênh siêu thị Vinamilk, cho biết, với mạng lưới phân phối rộng khắp cùng năng lực chuỗi cung ứng của Saigon Co.op, các sản phẩm của Vinamilk luôn được đưa đến tay người tiêu dùng với chất lượng bảo đảm. Ngoài ra, 2 đơn vị còn phối hợp triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm mới, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng với mức giá hợp lý.

* Bà NGUYỄN HOÀI LINH, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam: Trong giai đoạn tới, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế tuần hoàn và phát triển xanh sẽ vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra nhiều thách thức đối với Saigon Co.op. Vì vậy, hệ thống cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của khu vực hợp tác xã thương mại, chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, tham gia hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và AI trong quản trị, logistics, thương mại điện tử và chăm sóc khách hàng, xây dựng chuỗi cung ứng hiện đại, minh bạch, bền vững. * Ông PHẠM TRỌNG CHÍNH, Giám đốc bán hàng Unilever Việt Nam: Sau 30 năm đồng hành cùng Saigon Co.op, hai bên sẽ tiếp tục nâng tầm quan hệ hợp tác với 3 định hướng chiến lược trong giai đoạn mới, hướng đến nâng cao trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Theo đó, trọng tâm đầu tiên là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động bán lẻ. Unilever và Saigon Co.op sẽ cùng nghiên cứu, phát triển các giải pháp số nhằm thấu hiểu nhu cầu người tiêu dùng, cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trên kênh trực tiếp lẫn trực tuyến. Đặc biệt, Unilever và Saigon Co.op triển khai các chương trình khuyến khích người tiêu dùng sử dụng bao bì thân thiện môi trường, thúc đẩy thu gom và tái chế bao bì, lan tỏa các hành vi tiêu dùng xanh ngay tại hệ thống siêu thị.

Tăng tốc cho giai đoạn phát triển mới

Bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, đánh giá, thị trường bán lẻ đang bước sang giai đoạn cạnh tranh mới khi thương mại điện tử tăng trưởng nhanh, hành vi tiêu dùng thay đổi mạnh mẽ và yêu cầu về chất lượng dịch vụ ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, lợi thế của các nhà bán lẻ không chỉ nằm ở quy mô điểm bán mà phụ thuộc ngày càng nhiều vào năng lực quản trị chuỗi cung ứng, ứng dụng công nghệ và khả năng thích ứng với thị trường.

Đây cũng là định hướng phát triển của Saigon Co.op trong giai đoạn sau cột mốc 30 năm. Theo ông Phạm Trung Kiên, hệ thống sẽ xây dựng mô hình bán lẻ hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, công nghệ làm động lực phát triển, đồng thời tiếp tục phát huy những giá trị của mô hình kinh tế hợp tác đã tạo nên bản sắc thương hiệu.

Bước chuyển này được thể hiện bằng việc giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Co.opmart mới cùng chiến lược đầu tư mạnh hơn cho chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm mua sắm và phát triển hệ sinh thái bán lẻ kết nối giữa các mô hình kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Song song đó, Saigon Co.op tiếp tục mở rộng danh mục hơn 2.500 sản phẩm hàng nhãn riêng theo xuất nguồn gốc và giá thành hợp lý, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Cùng với việc chuyển đổi nhận diện thương hiệu, Saigon Co.op xác định phát triển bền vững là trụ cột chiến lược trong giai đoạn mới. Trong đó, chương trình “30 năm - Một cam kết xanh” và định hướng thành lập Quỹ xã hội cùng các hoạt động vì cộng đồng sẽ tiếp nối hành trình mà Saigon Co.op theo đuổi suốt 3 thập niên qua: không chỉ phát triển hệ thống bán lẻ, mà còn tạo dựng những giá trị bền vững cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và xã hội.

Ngọc Thùy