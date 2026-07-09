Co.opSmile: Thêm ưu đãi khi mua sắm cho khách hàng thành viên

Thay vì chỉ tích điểm sau mỗi lần mua sắm, nhiều chương trình khách hàng thành viên mang lại lợi ích trực tiếp thông qua mức giá ưu đãi đối với các mặt hàng thiết yếu. Đây là một trong những chính sách đang được hệ thống cửa hàng bách hóa hiện đại Co.opSmile triển khai.

Thông tin từ Co.opSmile cho biết, từ nay đến hết ngày 22-7, khách hàng thành viên Co.opSmile được mua nhiều sản phẩm thiết yếu với giá ưu đãi hơn so với giá thông thường, gồm các mặt hàng thực phẩm, gia vị, đồ uống dinh dưỡng và sản phẩm chăm sóc gia đình. Chẳng hạn nước mắm Nam Ngư nhãn vàng 14 độ đạm chai 650ml được bán với giá 43.000 đồng/chai, giảm 6.000 đồng so với giá bán thông thường; dầu hào nấm hương Maggi chai 500g giảm từ 23.000 đồng còn 19.000 đồng/chai; yến mạch nguyên chất Xuân An 400g giá 52.000 đồng/gói, giảm 6.000 đồng so với giá thường...

Đối với các gia đình có nhu cầu mua sắm số lượng lớn, chương trình cũng áp dụng cho sữa tươi tiệt trùng TH true MILK Hilo thùng 48 hộp x 180ml giá 465.000 đồng/thùng, giảm 14.000 đồng. Trong khi đó, giấy vệ sinh Co.op Select Hoa Lan (lốc 5 gói, 2 cuộn/gói) được bán giá 39.000 đồng/lốc, thấp hơn 6.000 đồng so với giá niêm yết. Theo Co.opSmile, chương trình được triển khai nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng thành viên, đồng thời giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí khi mua sắm các mặt hàng thiết yếu.

MAI ANH