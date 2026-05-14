Từ các dòng điện thoại phổ biến như iPhone, Samsung… người dùng có thể trade-in để nâng cấp lên Vertu, tiếp cận nhóm smartphone cao cấp với chính sách thẩm định và trợ giá riêng.

Vertu vừa tung ra chương trình đổi iPhone, Samsung cũ lấy… Vertu chính hãng.

Là đơn vị đang phân phối và bán lẻ chính thức duy nhất Vertu tại Việt Nam, Vertu Việt Nam vừa triển khai dịch vụ trade-in như một bước nâng cấp trải nghiệm.

Hình thức này phục vụ nhóm khách hàng muốn chuyển từ các dòng điện thoại phổ biến sang thiết bị có tính cá nhân cao hơn, chú trọng bảo mật và đi kèm hệ sinh thái dịch vụ riêng.

Theo chính sách mới, khách hàng đang sử dụng điện thoại thuộc nhiều thương hiệu như Apple, Samsung... và một số dòng máy khác trong danh sách thu đổi có thể mang thiết bị đến một trong bốn Flagship Stores và Private Lounges của Vertu Việt Nam để thẩm định, hoặc yêu cầu hỗ trợ tại địa chỉ chỉ định.

Sau khi máy cũ được kiểm tra theo tiêu chí của hệ thống, khách hàng sẽ được tư vấn dòng Vertu phù hợp, mức trợ giá từ Vertu Việt Nam và số tiền cần thanh toán sau khi trừ giá trị máy cũ.

Công thức được áp dụng rõ ràng: Giá Vertu mới trừ khoản trợ giá từ Vertu Việt Nam và giá trị thu lại của thiết bị cũ. Cách làm này giúp khách hàng dễ hình dung chi phí thực tế khi muốn nâng cấp lên Vertu, thay vì chỉ nhìn vào giá niêm yết ban đầu của sản phẩm.

Ở phân khúc điện thoại xa xỉ, trade-in không nên được nhìn như một hình thức giảm giá. Giá trị của chính sách này nằm ở việc mở ra lộ trình nâng cấp rõ ràng cho khách hàng, từ thiết bị đang sử dụng sang một trải nghiệm có yêu cầu cao hơn về bảo mật, cá nhân hoá và dịch vụ chính hãng.

Tại Vertu Việt Nam, các dòng máy được tư vấn theo từng nhu cầu cụ thể. Với nhóm khách hàng ưu tiên bảo mật, dữ liệu và khả năng vận hành công việc, Vertu Agent Q là một lựa chọn được chú ý. Dòng máy này được phát triển theo hướng smartphone AI, kết hợp giữa thiết kế cao cấp, hệ sinh thái riêng và các lớp bảo mật dành cho người dùng thường xuyên xử lý thông tin quan trọng.

Với nhóm khách hàng muốn một thiết bị mang tính biểu tượng, phục vụ liên lạc riêng tư và tạo nhận diện trong các mối quan hệ, Vertu Signature V 4G vẫn là dòng sản phẩm khó thay thế. Đây không phải mẫu điện thoại được chọn vì cấu hình hay màn hình lớn, mà vì cảm giác sử dụng, độ nhận diện và vai trò như một thiết bị liên lạc riêng.

Trong khi đó, Quantum Flip phù hợp với nhóm khách hàng quan tâm đến thiết kế, thời trang và tính riêng tư. Kiểu dáng gập giúp thiết bị trở thành một món phụ kiện cá nhân rõ nét hơn, trong khi vẫn giữ tinh thần bảo mật và cá nhân hoá của Vertu.

Chính sách trade-in cũng giúp mở rộng cách tiếp cận Vertu với nhóm khách hàng mới tại Việt Nam. Thay vì xem Vertu như một sản phẩm xa xỉ cần mua mới hoàn toàn, khách hàng có thêm phương án chuyển đổi từ thiết bị đang sử dụng, với chi phí, quy trình thẩm định và mức hỗ trợ được thể hiện rõ ràng.

BÌNH LÂM