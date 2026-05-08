Ngày hội Game Việt Nam 2026 kỳ vọng gia tăng tiếp cận dòng vốn quốc tế

Trong hai ngày 8 và 9-5-2026, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (phường Tân Mỹ, TPHCM), Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026.

Mội góc Vietnam GameVerse 2026 được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn.

Ngày hội Game Việt Nam 2026 với chủ đề “Cùng nhau vươn ra biển lớn - Do local, go global”, thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững: lấy nội lực Việt Nam làm nền tảng, từ đó kết nối, hội nhập và vươn ra thị trường quốc tế.

Các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện.

Một trong những hoạt động quan trọng của ngày hội năm nay là Diễn đàn Game Việt Nam 2026 với chủ đề “Do local, go global”, thu hút hơn 300 đại diện đến từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp sản xuất, nhà phát hành và các chuyên gia hàng đầu của ngành game trong nước và quốc tế.

Vietnam Gameverse 2026 có sự góp mặt của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) trong các hoạt động hội thảo, diễn đàn, giới thiệu chương trình đào tạo bậc Đại học Thiết kế Đồ họa Game, Công nghệ Công nghiệp văn hóa số (Định hướng điện ảnh)... Một trong những hoạt động điểm nhấn, quan trọng của PTIT tại sự kiện là phần tham luận của TS. Cao Minh Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông với chủ đề “Xây dựng hệ sinh thái đào tạo Game: Động lực phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam”. Theo định hướng của PTIT, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn có cơ hội tham gia các dự án thực tế cùng doanh nghiệp. Những sản phẩm game do PTIT phát triển đã đạt hơn 500.000 lượt tải, doanh thu vượt 100.000 USD trên các kho ứng dụng phổ biến như CH Play,… là minh chứng cho khả năng thương mại hóa và sức cạnh tranh. TS. Cao Minh Thắng cho rằng, sự kết nối chặt chẽ giữa đào tạo – nghiên cứu – ứng dụng – doanh nghiệp sẽ tạo ra một vòng tròn khép kín, nơi tri thức được chuyển hóa thành sản phẩm, sản phẩm được kiểm chứng qua thị trường, và thị trường lại phản hồi để hoàn thiện chương trình đào tạo. Tại sự kiện PTIT công bố hợp tác chiến lược với các đối tác chiến lược, khẳng định cam kết của Học viện trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và cơ quan quản lý để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp sáng tạo.

Sự kiện này cũng công bố những những hợp tác chiến lược, ký kết hợp tác quan trọng giữa các đơn vị game Việt Nam với các đối tác quốc tế như SEAEF và Vietnam GameVerse ký kết tổ chức giải đấu SEA Esports Nations Cup (SNC), ra mắt chuyên ngành Thiết kế đồ họa Game và Công nghệ điện ảnh số; VTC Online và Smilegate ký kết phát hành nền tảng Stove... Các hợp tác này tập trung vào chuẩn hóa nhân lực thực chiến, chuyển giao công nghệ và cung cấp giải pháp đột phá cho hệ sinh thái nội dung và cộng đồng game Việt.

Không gian Vietnam GameVerse 2026 mang đến sự mới mẻ.

Diễn đàn Game Việt Nam 2026 kỳ vọng tạo bước đột phá mới trong việc mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm “Made in Vietnam”, gia tăng cơ hội tiếp cận dòng vốn đầu tư nước ngoài, khẳng định sức hút và tầm nhìn chiến lược của Vietnam GameVerse trong việc đưa ngành game trở thành một mũi nhọn kinh tế số, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ game thế giới.

Song song với Diễn đàn Game Việt Nam, Ngày hội Game Việt Nam có những hoạt động hấp dẫn: Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards 2026: Vinh danh sản phẩm, dịch vụ, cộng đồng và cá nhân có thành tích, đóng góp nổi bật trong hệ sinh thái ngành game…

BÁ TÂN