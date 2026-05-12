Samsung Galaxy S26 Ultra phù hợp với người dùng AI và camera linh hoạt

Sau hai tháng trải nghiệm, Galaxy S26 Ultra cho cảm giác là mẫu điện thoại hướng đến nhóm người dùng cần một thiết bị linh hoạt, hỗ trợ cuộc sống hàng ngày từ những việc nhỏ nhất…

Samsung Galaxy S26 Ultra đã trở thành một thiết bị linh hoạt cho người dùng

Thiết kế mới dễ chịu hơn khi sử dụng

Samsung gần như giữ nguyên triết lý thiết kế quen thuộc của dòng Ultra. Máy vẫn có kiểu dáng vuông, màn hình lớn và cụm camera đặt rời phía sau. Tuy nhiên khi sử dụng liên tục trong thời gian dài, một vài điều chỉnh nhỏ ở phần bo góc cho cảm giác cầm nắm dễ chịu hơn so với thế hệ trước.

Khung máy mỏng hơn nhẹ, trọng lượng được phân bổ đều nên việc dùng bằng một tay không còn quá nặng như các dòng Ultra đời đầu. Đây là khác biệt khó nhận ra khi nhìn thông số nhưng lại dễ cảm nhận trong quá trình sử dụng hàng ngày. Màn hình tiếp tục là một trong những điểm mạnh ổn định của Samsung. Kích thước lớn giúp việc đọc nội dung, chỉnh ảnh hoặc xem video thoải mái hơn. Độ sáng ngoài trời được cải thiện, đặc biệt hữu ích khi dùng camera hoặc chỉnh ảnh dưới điều kiện nắng gắt.

Camera linh hoạt hơn trong nhiều tình huống

Sau hai tháng sử dụng, camera là phần được dùng nhiều nhất trên S26 Ultra, đặc biệt trong các tình huống chụp nhanh hoặc quay video ngắn cho mạng xã hội.

Samsung tiếp tục xử lý theo hướng màu sắc rõ ràng, độ nét cao và ưu tiên ảnh có thể chia sẻ ngay mà không cần chỉnh sửa nhiều. Camera Mắt Thần Bóng Đêm (Nightography) trên chiếc điện thoại này vẫn là điểm cộng vì xử lý ánh sáng tốt, giữ được độ sắc nét nhưng không làm mất đi vẻ chân thực. Điều này giúp máy phù hợp với nhóm người dùng thường xuyên đăng nội dung lên TikTok, Instagram hoặc chụp ảnh đời sống hàng ngày.

Khả năng zoom vẫn là lợi thế riêng của dòng Ultra. Trong các chuyến đi hoặc sự kiện đông người, việc có thể chuyển nhanh giữa nhiều tiêu cự giúp ảnh linh hoạt hơn đáng kể so với smartphone thông thường. Điểm đáng chú ý hơn nằm ở AI hỗ trợ hậu kỳ. Sau khi chụp, người dùng có thể chỉnh lại bố cục, xoá bớt vật thể hoặc làm gọn khung hình bằng câu lệnh tự nhiên với tính năng Photo Assist.

AI bắt đầu trở thành phần sử dụng hàng ngày

Trên Galaxy S26 Ultra, AI không còn chỉ dừng ở các tính năng mang tính trình diễn. Tính năng Tóm tắt thông minh (Now Brief), Circle To Search 3.0 đều cho thấy được sự hữu ích khi có thể dùng hàng ngày, hoạt động được liên ứng dụng.

Theo The Verge, S26 Ultra không thay đổi triết lý sản phẩm quá nhiều nhưng có các cải tiến đủ rõ ở camera và trải nghiệm AI hằng ngày. Điều này cũng phản ánh khá rõ sau thời gian sử dụng thực tế: Samsung không cố tạo ra một thiết bị quá khác biệt, mà tập trung hoàn thiện những tính năng người dùng tương tác thường xuyên nhất.

Ngoài ra, tính năng Chống nhìn trộm chủ động (Privacy Display) cũng là một trong những tính năng thú vị. Trong môi trường làm việc mở hoặc khi sử dụng điện thoại ở quán cà phê, sân bay, tính năng này tạo cảm giác riêng tư hơn mà không cần thao tác thủ công như dán màn hình chống nhìn trộm trước đây.

Qua thời gian sử dụng, có thể thấy Galaxy S26 Ultra cho thấy khác biệt khá rõ ở camera, AI và khả năng xử lý ổn định lâu dài. Trong khi đó, với người dùng đang sở hữu các dòng Ultra gần đây, thay đổi nằm nhiều ở trải nghiệm tổng thể hơn là thông số. Samsung không cố tạo ra một thiết bị hoàn toàn mới, mà tập trung hoàn thiện các tính năng đã có để chúng hữu ích hơn trong thực tế.

KIM THANH