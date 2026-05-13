Lenovo tái định nghĩa trải nghiệm gaming di động với Legion Tab

Lenovo vừa công bố mở rộng hệ sinh thái gaming với 2 mẫu tablet mới nhất Lenovo Legion Tab Gen 3 và Gen 5, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thiết bị gaming mạnh mẽ và dễ dàng mang theo…

Legion Tab (8,8”, Gen 5) dành cho những game thủ cần hiệu năng mạnh mẽ.

Legion Tab (8,8”, Gen 5) là mẫu tablet gaming chuẩn “Pro” dành cho những game thủ cần hiệu năng mạnh mẽ để chinh phục các tựa game di động nặng ký. Hướng đến tập người dùng cần sự kết hợp hoàn hảo giữa sự chính xác, tốc độ và tính cơ động, thiết bị mang lại trải nghiệm liền mạch nhờ nền tảng phần cứng thế hệ mới cùng hệ sinh thái phần mềm thông minh, tối ưu cho chơi game, streaming và giải trí đa phương tiện.

Thiết bị sở hữu màn hình 8,8" với độ phân giải 3K, tần số quét 165Hz cùng độ sáng tới 800 nits ở chế độ High Brightness Mode giúp mọi khung cảnh trở nên sống động và sắc nét, dù ở trong nhà hay ngoài trời.

Trung tâm sức mạnh đến từ nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, kết hợp RAM lên đến 16GB tốc độ 10.667Mbps, mang lại hiệu năng vượt trội nhưng vẫn tối ưu năng lượng, khai thác tối đa pin 9000mAh.

Trải nghiệm còn được nâng tầm hơn nữa nhờ Legion Space, trung tâm quản lý thư viện game và tùy chỉnh hiệu năng – kết hợp hệ thống đèn Legion Halo với thiết kế RGB thông minh, có khả năng thích ứng linh hoạt theo từng diễn biến trong game.

Dù sở hữu sức mạnh vượt trội, Legion Tab Gen 5 vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ, tối ưu và khoa học cho việc cầm nắm trong thời gian dài. Thiết bị được trang bị hai cổng USB C cùng các chuẩn kết nối thế hệ mới như Wi Fi 7 và Bluetooth® 6.0, đảm bảo tốc độ truyền tải nhanh, ổn định và linh hoạt trong mọi chế độ gaming.

Legion Tab (8,8”, Gen 3) là sự lựa chọn sáng giá khác dành cho game thủ muốn sở hữu hiệu năng mạnh mẽ trong một thiết bị nhỏ gọn. Dựa trên nền tảng Snapdragon® 8 Gen 3 với các tính năng Elite Gaming và Ray Tracing thời gian thực, thiết bị mang đến khả năng chơi game mượt mà với FPS cao, được hỗ trợ bởi 12GB RAM LPDDR5X và 256GB bộ nhớ UFS 4.0 tốc độ vượt trội.

Sản phẩm này với màn hình 8,8" 2.5K PureSight với tần số quét 165Hz cùng độ sáng tối đa 900 nits cho hình ảnh sống động, mượt mà và chi tiết. Hệ thống loa hỗ trợ Dolby Atmos®, phản hồi rung tuyến tính kép (dual X axis haptics) và Android™ 14 tạo nên trải nghiệm giải trí hiện đại và giàu cảm xúc.

Thiết bị được trang bị buồng hơi tản nhiệt Legion Coldfront Vapor Chamber lớn hơn, pin 6550mAh và hai cổng USB C, hỗ trợ thời gian chơi kéo dài và khả năng kết nối linh hoạt. Với thiết kế kim loại nguyên khối mỏng chỉ 7,79mm và trọng lượng 350g, Legion Tab Gen 3 tiếp tục khẳng định vị thế là một thiết bị mạnh mẽ nhưng vẫn cực kỳ cơ động và nhẹ nhàng.

Lenovo Legion Tab Gen 3 và Legion Tab Gen 5 mở bán tại Việt Nam trong tháng 5-2026, với giá khởi điểm lần lượt từ 15.990.000 đồng và 23.990.000 đồng cùng quà tặng khác.

BÌNH LÂM