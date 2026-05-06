OPPO Find X9 Ultra và Find X9s ra mắt tại Việt Nam

OPPO Việt Nam chính thức ra mắt bộ đôi flagship Find X9 Ultra và Find X9s tại sự kiện “Finding Hội An”. Sự kiện lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thị giác đặc trưng của phố cổ cùng di sản màu sắc đến từ Hasselblad…

Bộ đôi flagship Find X9 Ultra và Find X9s ra mắt tại sự kiện “Finding Hội An”

Find X9 Ultra

Với triết lý không ngừng bứt phá giới hạn, OPPO Find X9 Ultra tái định nghĩa nhiếp ảnh di động qua Hệ thống Camera Hasselblad chuyên nghiệp thế hệ mới, nổi bật là Camera Tele 50MP zoom quang học 10x đầu tiên trên thế giới.

Để hiện thực hóa bước tiến này, OPPO phát triển cấu trúc ống kính tiềm vọng 5 lăng kính, không những cho phép mở rộng khả năng zoom quang học mà còn thu gọn 30% kích thước môđun, giữ trọn thiết kế mỏng nhẹ tinh tế.

Bên cạnh Camera Tele Hasselblad 50MP Zoom quang học 10x, Find X9 Ultra còn sở hữu hệ thống Camera kép Hasselblad 200MP, gồm camera chính sử dụng cảm biến Sony LYTIA 901 kích thước 1/1.12 inch, khẩu độ f/1.5, cùng Camera Tele Chân Dung Hasselblad 3x 200MP với cảm biến 1/1.28 inch và khẩu độ f/2.2, hỗ trợ tối ưu khả năng thu sáng.

Tiếp nối dấu ấn hợp tác cùng Hasselblad, Find X9 Ultra còn đi kèm bộ ống kính Tele OPPO Hasselblad Explorer, bao gồm ốp lưng OPPO Hasselblad Explorer tích hợp phím chụp và vòng xoay vật lý, cùng ống kính Tele OPPO Hasselblad Explorer 300mm. Khi kết hợp với Camera Tele 3x, phụ kiện này mở rộng tiêu cự lên 300mm, tương đương zoom quang học 13x, đồng thời duy trì độ chi tiết cao ngay cả ở các mức zoom lớn hơn.

Ngoài khả năng nhiếp ảnh, năng lực quay video cũng được OPPO nâng cấp hỗ trợ Quay Video 4K 60fps Dolby Vision, duy trì chất lượng zoom ổn định từ 0.6x đến 30x. Đặc biệt, hệ thống camera kép 200MP cho phép quay video 4K 120fps Dolby Vision và lần đầu tiên hỗ trợ quay video 8K siêu nét trên flagship OPPO.

Sản phẩm được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi và cụm tản nhiệt khép kín, giúp duy trì hiệu năng mượt mà, ổn định trong thời gian dài, kể cả với các tác vụ nặng như quay video 8K. Với viên viên pin Silicon-Carbon dung lượng 7050mAh, hỗ trợ sạc siêu nhanh SUPERVOOC™ 100W và sạc không dây siêu nhanh AIRVOOC™ 50W, mang đến trải nghiệm sử dụng bền bỉ hơn cho người dùng.

Find X9s

Được định vị là mẫu flagship mang trải nghiệm nhiếp ảnh Hasselblad đến gần hơn với người dùng trẻ, OPPO Find X9s tập trung vào tính di động, sự linh hoạt và khả năng ghi lại trọn vẹn không khí của mỗi chuyến đi. Thiết bị sở hữu bộ ba Camera siêu nét 50MP bao gồm Camera chính 50MP tích hợp chống rung quang học OIS, mang lại những khung hình ấn tượng từ chân dung trong ánh hoàng hôn đến cảnh đêm thành phố thiếu sáng.

Camera Tele Hasselblad 50MP zoom quang học 3x, sử dụng cảm biến lớn 1/1,95 inch, mang đến khả năng zoom hàng đầu phân khúc cùng hiệu ứng nén phối cảnh tự nhiên, giúp tạo nên những bức chân dung có chiều sâu và chất ảnh rõ nét. Camera góc siêu rộng 50MP với góc nhìn 120° hỗ trợ ghi lại những khung cảnh rộng lớn một cách trọn vẹn, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ chụp chân dung, phong cảnh đến những khung hình đời thường giàu cảm xúc.

Trên Find X9s, dấu ấn hợp tác cùng Hasselblad không chỉ hiện diện ở hệ thống camera mà còn được mở rộng thành một trải nghiệm hình ảnh trọn vẹn hơn. Chế độ chân dung Hasselblad mang đến những bức ảnh chân dung chất lượng cao với hiệu ứng xóa phông được AI hỗ trợ, giúp tách biệt chủ thể và hậu cảnh một cách tự nhiên, chính xác. Trong khi đó, chế độ bậc thầy Hasselblad cho phép người dùng chủ động kiểm soát các thông số như tốc độ màn trập, ISO, lấy nét và cân bằng sáng, đi kèm 16 bộ lọc màu tùy chỉnh và khả năng lưu ảnh ở các định dạng chất lượng cao như RAW Max 16-bit và JPG Max, đồng thời tương thích với chuẩn hiển thị ProXDR…

Mang tinh thần phóng khoáng của những chuyến đi, Find X9s được hoàn thiện với thân máy mỏng 7,99mm cùng ba tùy chọn màu sắc thanh lịch: Xám, Cam Nhạt và Tím Nhạt. Máy sở hữu màn hình phẳng 6,59 inch, độ sáng tối đa 3.600 nits và viền mỏng 1,15mm, mang lại trải nghiệm hiển thị rõ ràng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, từ phố cổ lúc nắng gắt đến những khung cảnh về đêm.



Máy được trang bị các tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP66, IP68, IP69 và đạt chứng nhận chống va đập 5 sao từ tổ chức SGS (Thụy Sĩ). Thiết bị sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s tiến trình 3nm, kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi và công nghệ phân bổ tài nguyên Trinity Engine, đảm bảo thiết bị luôn vận hành mượt mà, tối ưu hóa điện năng từ tác vụ quay 4K đến giải trí cường độ cao.

Vận hành trên nền tảng ColorOS, OPPO Find X9s được trang bị loạt tính năng AI phục vụ trực tiếp cho nhu cầu thực tế của người dùng, giúp mỗi chuyến đi trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn. OPPO Find X9s được trang bị viên pin Silicon-Carbon dung lượng 7.025mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W SUPERVOOC và được thiết kế để duy trì trên 80% dung lượng sau 5 năm sử dụng.

OPPO Find X9 Ultra và OPPO Find X9s chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam với nhiều phiên bản cung cấp nhiều sự lựa chọn cho người dùng, đa dạng từ mẫu máy, màu sắc và dung lượng bộ nhớ.

KIM THANH