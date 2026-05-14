FPT ra mắt dịch vụ FPT MongoDB Enterprise, thúc đẩy phát triển ứng dụng AI

FPT ra mắt dịch vụ cơ sở dữ liệu FPT MongoDB Enterprise, cung cấp trên hạ tầng điện toán đám mây trong nước, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và vận hành các ứng dụng hiện đại, đặc biệt là ứng dụng AI.

FPT ra mắt dịch vụ cơ sở dữ liệu FPT MongoDB Enterprise.

Đây cũng là sản phẩm đầu tiên được FPT triển khai sau khi trở thành đối tác cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu (DBaaS) được chứng nhận của MongoDB tại Việt Nam.

Dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu FPT MongoDB Enterprise được thiết kế giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian hiện đại hóa nền tảng dữ liệu hướng đến phát triển ứng dụng AI. Toàn bộ các tác vụ vận hành như cài đặt, sao lưu, giám sát hay nâng cấp được tự động hóa và do FPT Cloud quản lý, cho phép doanh nghiệp tập trung vào phát triển sản phẩm và nghiệp vụ.

"Sự hợp tác và ra mắt FPT MongoDB Enterprise là minh chứng năng lực làm chủ công nghệ lõi của FPT. Giải pháp dữ liệu chuẩn quốc tế cân bằng với sự an toàn và hệ sinh thái mạnh mẽ của FPT Cloud sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển dịch sang mô hình vận hành dựa trên dữ liệu trong kỷ nguyên AI", ông Đoàn Đăng Khoa, Phó Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT.

FPT MongoDB Enterprise được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu tăng trưởng linh hoạt, có thể xử lý khối lượng truy vấn lớn và mở rộng tài nguyên mà không làm gián đoạn dịch vụ. Đồng thời, nền tảng tích hợp các tiêu chuẩn bảo mật cấp doanh nghiệp như mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập, giám sát và lưu vết hoạt động, phù hợp với các lĩnh vực có yêu cầu cao về tuân thủ như tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.

Hai bên ký kết hợp tác.

Một điểm đáng chú ý là toàn bộ hạ tầng được đặt tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp đáp ứng các quy định về lưu trữ dữ liệu trong nước, đồng thời tăng khả năng chủ động trong quản trị và vận hành hệ thống.

"Chúng tôi đánh giá các doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn hiện đại hóa công nghệ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay và họ cần một đối tác có thể đồng hành lâu dài. Hợp tác với FPT không chỉ là một đối tác đáng tin cậy, mà còn giúp chúng tôi đẩy nhanh hành trình hiện đại hóa dữ liệu cho doanh nghiệp trên nền tảng đáng tin cậy, tuân thủ các yêu cầu thiết yếu về lưu trữ dữ liệu", bà Céline Zuberek, Phó Chủ tịch khu vực ASEAN, MongoDB chia sẻ.

BÌNH LÂM