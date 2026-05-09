TCL cùng đối tác Hai Sáu Sáu đưa những giải pháp công nghệ đến người tiêu dùng

Sự kiện không chỉ là không gian trình diễn những đột phá công nghệ mới nhất mà còn là minh chứng cho mối quan hệ chiến lược bền chặt, nhằm đưa những giải pháp công nghệ quốc tế đến gần hơn với người tiêu dùng tại thị trường phía Nam.

Thế hệ TV mới của TCL được giới thiệu tại chương trình.

Đây là sự kiện tiếp nối sự kiện trải nghiệm sản phẩm mới, TCL phối hợp cùng Đối tác Hai Sáu Sáu (266) đã tổ chức hội nghị khách hàng 2026. Với thông điệp “Lead in Tech, Live in Style – Dẫn đầu công nghệ, Sống đỉnh phong cách”, hội nghị khẳng định cam kết của TCL trong việc nâng tầm trải nghiệm sống của người Việt thông qua hệ sinh thái AIoT toàn diện và vị thế TV Mini LED Top 1 toàn cầu.

Ông Yi Pengwei, Tổng Giám đốc TCL Việt Nam chia sẻ: “Sự hiện diện của hơn 100 đối tác hôm nay là minh chứng cho sức mạnh gắn kết bền vững. Với nội lực công nghệ từ TCL và mạng lưới phân phối rộng khắp của đối tác 266, chúng tôi tự tin những tuyệt tác công nghệ 2026 sẽ tạo nên cú hích bùng nổ, hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm phong cách sống cho người Việt”.

TCL tiếp tục khẳng định vị thế TV Mini LED Top 1 toàn cầu bằng việc phô diễn sức mạnh hiển thị tối thượng trên siêu phẩm C8L SQD-Mini LED TV. Kiệt tác này sở hữu thiết kế Zero Border siêu thực, 4.032 vùng sáng cùng độ sáng cực đại 6.000 nits, kết hợp hoàn hảo với hệ thống âm thanh Bang & Olufsen đẳng cấp. Bên cạnh đó, dòng P8LS QD-Mini LED TV xuất hiện như một "vũ khí" chiến lược, dung hòa giữa hiệu năng vượt trội và mức giá tối ưu.

Còn dòng TCL A400 Series Fashion QD-Mini LED trở thành tâm điểm của phong cách sống tại sự kiện, biến chiếc TV thành một tác phẩm nghệ thuật đầy kiêu hãnh với tuyên ngôn “Nghệ thuật trên từng inch”.

Hệ sinh thái TCL được hoàn thiện trọn vẹn với các giải pháp gia dụng thông minh: Máy lạnh FreshIN 3.0 tiết kiệm thông minh, khí tươi mát lành; tủ lạnh Free Built-in âm tường sang trọng, máy sấy bơm nhiệt bảo vệ quần áo tối ưu và sự hỗ trợ thông minh từ trợ lý Robot TCL AiMe…

Nhà phân phối 266 đóng vai trò cầu nối chiến lược, xây dựng mạng lưới bán lẻ vững chắc để đưa sản phẩm chất lượng đến tận tay khách hàng. Đặc biệt, chương trình khuyến mãi quy mô lớn "Dẫn đầu công nghệ - Cháy trọn đam mê" (từ ngày 1-5 đến 31-7-2026) hướng tới World Cup là chiến dịch trọng điểm do TCL trực tiếp triển khai nhằm hỗ trợ các đối tác đại lý bùng nổ doanh số.

BÌNH LÂM