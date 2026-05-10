Bảo mật là tiêu chí quyết định cho việc lựa chọn Vertu

Smartphone từng được nhắc đến nhiều qua cấu hình, camera, màn hình hay thời lượng pin… nhưng người dùng và đặc biệt là doanh nhân ngày càng quan tâm đến những smartphone có khả năng bảo mật dữ liệu.

Vertu hiện được giới doanh nhân ưa chuộng vì tính bảo mật cao

Thực tế rủi ro không phải lúc nào cũng đến từ một cuộc tấn công lớn mà đôi khi, vấn đề bắt đầu từ những thói quen quen thuộc như cài ứng dụng không rõ nguồn gốc, cấp quá nhiều quyền truy cập, sử dụng thiết bị không được hỗ trợ đầy đủ hệ sinh thái hoặc không được cập nhật đúng tiêu chuẩn…

Theo Kaspersky, trong năm 2024, các cuộc tấn công bằng Trojan ngân hàng trên smartphone tăng 196% so với năm trước. Hãng bảo mật này cũng ghi nhận hơn 33,3 triệu cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại, phần mềm quảng cáo hoặc phần mềm không mong muốn nhắm vào người dùng smartphone toàn cầu. Những con số này cho thấy điện thoại đang trở thành mục tiêu lớn hơn của các rủi ro liên quan đến dữ liệu và tài chính cá nhân.

Đây là lý do bảo mật đang được nhìn nhận khác trước. Người dùng không chỉ cần một chiếc điện thoại có nhiều tính năng, họ cần một thiết bị giúp kiểm soát thông tin tốt hơn trong quá trình sử dụng.

“Với không ít người dùng và nhóm khách hàng là doanh nhân, điện thoại là thiết bị gắn với dữ liệu cá nhân, công việc, tài sản số và nhiều giao dịch quan trọng. Vì vậy, bảo mật, nguồn gốc sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng là những yếu tố được cân nhắc rất kỹ”, đại diện Vertu Việt Nam chia sẻ.

Từ nhu cầu này, các dòng smartphone cao cấp cũng được lựa chọn theo từng mục đích sử dụng. Với những người cần một thiết bị phục vụ công việc, quản lý dữ liệu và bảo mật trong quá trình sử dụng, Vertu Agent Q và Metavertu 2 Max là các dòng được quan tâm. Đây là nhóm sản phẩm phù hợp với người dùng thường xuyên xử lý thông tin, giao dịch và cần hệ sinh thái hỗ trợ đi kèm.

Trong khi đó, Quantum Flip hoặc Iron Flip phù hợp với những khách hàng tìm kiếm sự khác biệt về thiết kế nhưng vẫn phải đạt yêu cầu tuyệt đối về tính riêng tư. Với nhóm này, yếu tố thời trang và bảo mật cùng tạo nên trải nghiệm sử dụng.

Với các dòng sản phẩm Vertu, bảo mật không tách rời nguồn gốc sản phẩm, hệ sinh thái dịch vụ, hỗ trợ chính hãng và khả năng vận hành đầy đủ… và đã đáp ứng đúng kỳ vọng của người dùng. Vì vậy giới doanh nhân chọn Vertu không chỉ vì sang trọng, đẳng cấp… mà vì tính bảo mật đặc biệt của nó.

KIM THANH