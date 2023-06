Đội ngũ nhà báo tạp chí lý luận chính trị phải có ý thức tấn công quyết liệt với những luận điểm sai trái, thù địch

Với mong muốn góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ phóng viên, biên tập viên các tạp chí lý luận chính trị, tọa đàm có sự tham dự của hơn 100 đại biểu, là các nhà báo lão thành, đại diện các cơ quan quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Cộng sản, các tạp chí lý luận chính trị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các ban Đảng Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật…

Phát biểu đề dẫn, PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh: “Bên cạnh những phẩm chất, năng lực chung của người làm báo, người làm tạp chí lý luận chính trị còn cần những tố chất, năng lực riêng. Đó là sự am hiểu sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, am tường lý luận, sâu sát thực tiễn, có năng lực nghiên cứu, có bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn cố gắng lớn, quyết tâm cao, phải say nghề, yêu nghề thì mới cho ra những bài biên tập, bài viết có chất lượng. Đó còn là phải nắm vững tính lý luận; và tính chính trị là hai mặt cơ bản trong chức năng của tạp chí lý luận chính trị, là việc hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của mình... Đội ngũ nhà báo tạp chí lý luận chính trị phải thật sự là chiến sĩ cách mạng, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng; phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, chẳng những không hoang mang, dao động, không chịu ảnh hưởng của những luận điệu sai trái mà phải có ý thức tấn công quyết liệt với những luận điểm sai trái, thù địch đó; đồng thời cũng phải tấn công quyết liệt với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của chính bản thân…".

Với gần 20 bài tham luận và các ý kiến tại tọa đàm, tập trung vào những nhóm vấn đề như: Làm rõ những yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên các tạp chí lý luận chính trị; Đánh giá thực trạng phẩm chất, năng lực của đội ngũ nhà báo các tạp chí lý luận chính trị thời gian qua; Nhận diện, phân tích những mặt được, mặt hạn chế đã và đang đặt ra cùng nguyên nhân của những mặt được và hạn chế đó.

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến cũng trăn trở, bối cảnh mới đặt ra nhiều cơ hội và thách thức, những yêu cầu về phẩm chất, năng lực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các tạp chí lý luận chính trị sẽ thay đổi như thế nào. Do đó, cần có giải pháp gì để khắc phục những điểm hạn chế còn tồn tại, để từ đó nâng cao năng lực, phẩm chất, có được đội ngũ phóng viên, biên tập viên công tác tại các tạp chí lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.