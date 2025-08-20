Phấn đấu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Bình Quới

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Bình Quới (TPHCM) tập trung triển khai nhiều công trình trọng điểm, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Bình Quới và dự án xây dựng cụm 8 chung cư lô số cư xá Thanh Đa…

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cùng các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Quới

Sáng 20-8, Đảng bộ phường Bình Quới (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, biểu dương những kết quả đạt được của phường Bình Quới trong thời gian qua.

Đồng chí yêu cầu Đảng bộ phường tập trung nghiên cứu, đề xuất giải quyết các vấn đề về hạ tầng kinh tế - xã hội, giúp sinh hoạt, đời sống của người dân tốt hơn.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo

Phường cần chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền gắn với xây dựng chính quyền đô thị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng mới các cụm chung cư, dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, tích cực tham mưu cho thành phố triển khai dự án Khu đô thị sinh thái Bình Quới.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đô thị, hướng tới xây dựng đô thị xanh và thân thiện môi trường.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng bộ máy chính quyền địa phương gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu phường tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo công khai, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Theo Bí thư Đảng ủy phường Bình Quới Đỗ Thị Minh Quân, trong nhiệm kỳ mới, phường huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng dịch vụ - du lịch sinh thái - công nghệ cao. Phường phấn đấu đến năm 2030, cơ bản trở thành đô thị sinh thái, thông minh, là một trong những điểm đến hấp dẫn của TPHCM.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Quới Đỗ Thị Minh Quân phát biểu

Phường cũng sẽ triển khai nhiều công trình trọng điểm như, cải tạo nâng cấp, duy tu 10 tuyến hẻm; nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến hẻm; phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Bình Quới và dự án đầu tư xây dựng Cụm 8 chung cư lô số cư xá Thanh Đa; cải tạo, sửa chữa 1-3 nhà sinh hoạt khu phố…

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Quới nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí, đã ra mắt. Đồng chí Đỗ Thị Minh Quân giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Vũ Nam Trung làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Đồng chí Đặng Minh Nguyên làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

NGÔ BÌNH