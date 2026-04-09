Đối thoại với hơn 200 tiểu thương chợ Hòa Hưng, tháo gỡ khó khăn kinh doanh

Chiều 9-4, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hòa Hưng (TPHCM) tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với hơn 200 tiểu thương chợ Hòa Hưng nhằm lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đồng thời tuyên truyền các chính sách thuế năm 2026.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hòa Hưng tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với hơn 200 tiểu thương chợ Hòa Hưng

Tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Sành, phụ trách cơ sở chợ Hòa Hưng, thông tin về tình hình quản lý, khai thác chợ thời gian qua; nêu những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các tiểu thương đã nêu nhiều vấn đề thiết thực như: đề nghị tăng cường thông tin, hướng dẫn kịp thời; điều chỉnh thời gian mở cửa phụ phù hợp thực tế; cải thiện hạ tầng, lối đi trong chợ; sớm thành lập tổ điện xử lý sự cố; xem xét mức thu tiền thuê mặt bằng, giá điện nhằm hỗ trợ ổn định kinh doanh.

Ông Bùi Thế Hải, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hòa Hưng, khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, chủ động rà soát, xử lý theo thẩm quyền; đồng thời tổng hợp các nội dung vượt thẩm quyền để báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết.

Dịp này, Thuế Cơ sở 10 (Thuế TPHCM) phổ biến các quy định về nghĩa vụ thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, trong đó tập trung hướng dẫn chuyển từ thuế khoán sang cơ chế tự kê khai, tự tính, tự nộp từ năm 2026; sử dụng hóa đơn điện tử; minh bạch doanh thu, kê khai tài khoản ngân hàng, ví điện tử, cùng các quy định về ngưỡng doanh thu không chịu thuế.

ĐÌNH DƯ